Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 30 settembre ed il 1 ottobre Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimane tra fiere, mostre, mercatini e tanto altro ancora

Un weekend ricco di appuntamenti da non perdere, quello ormai alle porte. Tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre sono infatti numerosi gli eventi che animeranno Pisa e provincia tra festival, fiere, mostre, visite guidate e molto altro ancora: ecco qualche suggerimento.

Si protrarrà fino a domenica 1 ottobre il Pisa Book Festival, giunto quest'anno alla sua ventunesima edizione. Gli Arsenali Repubblicani saranno il quartier generale della fiera, con oltre 90 editori indipendenti nella veste di espositori e promotori di eventi, mentre le sale dell'adiacente Fortilizio della Cittadella e dei vicini Museo delle Navi Antiche di Pisa e Museo Nazionale di Palazzo Reale accoglieranno gli oltre 200 incontri: presentazioni di libri, dialoghi con gli autori, masterclass di traduzione, laboratori di scrittura, seminari e piccoli convegni.

'CSI in Tour - A Ciascuno il suo Sport' fa tappa a Pisa sabato 30 settembre con il Villaggio dello Sport in piazza Vittorio Emanuele II. L'evento, totalmente gratuito, è aperto a tutte le società ed associazioni del territorio per promuovere lo svolgimento di attività polisportive ed esibizioni, in un contesto di strutture sportive attrezzate e ricreative. Si potranno praticare calcio, basket, tennis, danza, kickboxing e tante altre discipline sportive.

Sono i capolavori delle Avanguardie del '900 i protagonisti della mostra d'autunno di Palazzo Blu, in programma dal 28 settembre 2023 al 7 aprile 2024. Una straordinaria sequenza di dipinti e sculture provenienti dalle raccolte del Philadelphia Museum of Art, centro museale ed espositivo tra i più importanti e riconosciuti a livello internazionale per le sue collezioni d'arte.

Sabato 30 settembre le Mura di Pisa ed il battello sull'Arno, con la collaborazione dell'Assessorato al Turismo del Comune, propongono 'Pisa dal basso e dall'alto'. un viaggio alla scoperta della storia della città dai fasti della Repubblica Marinara ai giorni moderni, per ammirare le sue bellezze da due prospettive differenti e tutt'altro che comuni. Dalla visuale dal basso che si gode dal fiume Arno si continua in alto con la passeggiata in quota sulle Antiche Mura fino al gran finale che permette di ammirare i monumenti di piazza dei Miracoli.

Torna a Pisa lo Street Food Fest, che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre nella consueta piazza Don Minzoni. L'evento di alta cucina itinerante porterà profumi e sapori provenienti da tutto il mondo, con le specialità selezionate preparate sul momento.

Sabato 30 settembre, dalle 19 al Giardino La Nunziatina in occasione della Notte europea della ricerca, si terrà un incontro dedicato ai fenomeni cosmici organizzato in collaborazione con l'Osservatorio EGO/Virgo. Una serata rivolta a tutti, per scoprire le sfide scientifiche e tecnologiche che ci fanno esplorare i confini del cosmo.

Sabato 30 settembre, dalle 16.30 all'Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone, in località Palazzetto, torna a Vicopisano la Festa dell'olio nuovo. Ogni anno questo giorno segna, con una festa aperta a tutti e a tutte, l'inizio della stagione della frangitura. Le macchine del Frantoio saranno avviate alle 17 e, dopo circa un'ora, sarà possibile vedere il colore, sentire il profumo e assaggiare il gusto dell'olioextravergine di oliva IGP Toscano sottozona Monti Pisani.

Domenica 1 ottobre appuntamento con il mercatino 'Antiqua' di San Giuliano Terme. Come da tradizione, saranno presenti operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riuso. Tutti gli espositori saranno ospitati nel centro di San Giuliano Terme, da via XX Settembre, largo Shelley e via Italia, fino a viale Boboli.

Street food con i piatti tipici preparati dalle associazioni, musica live nelle vie del borgo e nello scenografico piazzale del Castello, degustazioni guidate e i vini delle aziende del Consorzio Montescudaio Doc protagonisti. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, come da tradizione, il borgo di Montescudaio festeggia la sua tradizione vitivinicola con la 55° edizione della Festa del Vino Montescudaio Doc.

