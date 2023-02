Weekend di inizio febbraio, cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il fine settimana tra spettacoli teatrali, mostre, concerti ed escursioni

Escursioni, mostre, visite guidate, spettacoli teatrali e concerti. Sarà un weekend ricco di eventi quello ormai alle porte: ecco alcuni appuntamenti da non perdere a Pisa e provincia tra sabato 4 e domenica 5 febbraio.

Sabato 4 febbraio le guide ambientali di Azimut Treks organizzano la visita 'Cose strambe nella Tenuta di Coltano', una lunga escursione di 16 chilometri con partenza alle 10 alla Villa Medicea di Coltano. Un percorso ad anello attraverso boschi e pinete, viali alberati e sentieri che tagliano campi coltivati, con un passaggio davanti alla Stazione Marconi.

Domenica 5 febbraio l'associazione ambientalista Fiab Pisa organizza una gita alla scoperta del bosco di Cornacchiaia, oasi del WWF che si estende per circa 89 ettari all'estremità meridionale della tenuta di Tombolo nel Parco di San Rossore. L'oasi verrà raggiunta percorrendo la pista del Trammino: il ritrovo è alle 8.45 in largo Uliano Martini, partenza alle 9.00, per arrivare verso le 10.30 alla meta. Dopo la visita guidata, sulla via del ritorno verso Pisa, sosta pranzo a Tirrenia e ripartenza alle 15. Il rientro per Pisa è previsto per le 16.30 circa. Lunghezza del percorso, andata e ritorno, 40 Km circa.

Sabato 4 febbraio sarà inaugurata alla chiesa di Santa Maria della Spina la mostra "Lìtomachìe" dell’artista Matteo Tenardi, a cura di Riccardo Ferrucci e con il contributo critico della storica dell’arte Simona Bartolena. L’esposizione ha come protagoniste tre figure che occupano ognuna i tre lati della chiesa e un’installazione centrale che fa da raccordo tra loro. I tre soggetti, realizzati a grandezza reale, sono raffigurati nell’atto di scagliare una pietra e fanno parte del ciclo "Litomachìe": la litomachia (o sassaiola), infatti, è una sorta di battaglia con i sassi praticata, per scopi non sempre puramente ricreativi, nella Perugia medievale.

Sabato 4 febbraio si terrà il primo appuntamento con le "Cene a teatro" del Circolo Il Fortino. In scena "Ivo, montà!", pièce teatrale messa in scena dalla Serpe d'oro, diretta da Igor Vazzaz.

Domenica 5 febbraio, alle 11 nell'auditorium di Palazzo Blu, si terrà l'evento dal titolo 'Convergenze parallele. Il fascismo e la Chiesa', durante il quale il professor Daniele Menozzi - emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa – parlerà dei rapporti fra Chiesa e Regime, presentando le posizioni effettivamente tenute dalla Santa sede, ed anche dalla Chiesa italiana, nello svolgimento storico del Ventennio.

Sabato 4 febbraio si terrà una visita guidata alla mostra 'I Macchiaioli', in corso a Palazzo Blu. Un tour alla scoperta del piacere di dipingere la semplice e bellissima realtà delle cose.

Sabato 4 febbraio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena Ramy Essam con lo spettacolo concerto "Ramy. The Voice of Revolution" di Babilonia Teatri. Ramy Essam è stato il cantore della rivoluzione di piazza Tahrir. Musicista e attivista, dal 2014 vive in esilio, sulla sua testa pende un mandato di cattura.

Le sue canzoni sono proibite in Egitto e in molti paesi arabi, ma raggiungono oltre 10 milioni di visualizzazioni sul web e continuano a dare speranza a chi lotta contro la dittatura, non solo egiziana.

Domenica 5 febbraio alle 17 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena la compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus con lo spettacolo 'Quadrotto, Tondino e la luna', per bambini dai 3 anni. La storia della costruzione di un'amicizia a cui i bambini in sala saranno chiamati a partecipare.

Qui tutti gli eventi