Weekend di inizio marzo, cosa fare a Pisa e provincia

Mostre, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche ed escursioni. Sarà ricco di appuntamenti il primo weekend di marzo, con eventi per tutti i gusti: ecco qualche consiglio su come trascorrere il fine settimana a Pisa e provincia.

Venti fotografie per descrivere Pisa con uno sguardo nuovo e, per certi versi, irripetibile. Scatti d'autore che raccontano la città nelle prime settimane di lockdown del 2020. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia da Covid-19, il Comune di Pisa ha voluto ricordare quei giorni con la mostra fotografica 'Pisa. La nuda bellezza', che si terrà nell'atrio di Palazzo Gambacorti. L'inaugurazione è in programma sabato 4 marzo alla presenza del sottosegretario all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Sabato 4 marzo, alle 21, andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa lo spettacolo 'Elisabetta I - Le donne e il potere' di David Norisco (produzione Seven Cults). Il tema del potere da sempre vive di un immaginario al maschile, anche quando è una donna al posto di comando. Lo sguardo che osserva i comportamenti e le dinamiche che identificano il potere è spesso distorto dall'antico retaggio che gli uomini hanno imposto. Come le donne si sono orientate in rapporto al potere, dentro questi stretti confini, è ciò che con attenzione proviamo ad indagare ed Elisabetta I ne è la figura emblematica.

Domenica 5 marzo Fiab Pisa propone una gita in bici a Vicopisano (44 km a/r) partendo da Pisa. Dopo un percorso lungo le ciclabili cittadine e i sentieri che si dipanano lungo l'argine dell'Arno tra campagna, oliveti, pievi e sullo sfondo i Monti Pisani, intersecando in due soli brevi tratti la provinciale, si giungerà alla "Botte" di Manetti e alle Cataratte Ximeniane, per lasciarsi suggestionare da due opere di altissimo ingegno idraulico.

Domenica 5 marzo escursione guidata nella tenuta di San Rossore. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il viaggio nella natura del Parco percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico. Inoltrandosi sempre di più all'interno del Parco i partecipanti raggiungeranno il mare su di un tratto di costa tra i più belli e selvaggi della Toscana.

Dal 3 al 5 marzo si svolgerà nella sala Sammartino - Spazio Arsenale il Lucid Dream Festival, rassegna dedicata al cinema fantastico. Numerosi gli appuntamenti da non perdere.

Domenica 5 marzo, nell'ambito della mostra 'Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922 – 1943)', visitabile fino al 26 marzo, si terrà nell'auditorum di Palazzo Blu la conferenza su 'Il fascismo pisano' a cura del professor Paolo Nello, ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa.

Teatro di figura con pupazzi e attore, liberamente ispirato a una favola de 'Le Mille e Una Notte'. 'Codamozza il gatto', spettacolo di Stefano Cavallini (Habanera) con Patrizia Ascione, approda al Teatro Nuovo di Pisa il 5 marzo alle 16.30 per una domenica in famiglia.

Sabato 4 alle 21 e domenica 5 marzo alle 17, al Teatro Rossini di Pontasserchio, per la Stagione di Teatro-Circo curata da Antitesi Teatro Circo, andrà in scena 'Juliet', spettacolo di e con Stefano Marzuoli, con la regia di André Casaca, produzione Teatro C'Art.

Domenica 5 marzo, alle 17 alla Città del Teatro di Cascina, andrà in scena 'La Regina delle Nevi', spettacolo per bambini dai 5 anni di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Un tripudio di colori ed effetti speciali grazie alle videoproiezioni e all'abilità dell'attrice Alice Bachi, che coinvolgerà grandi e piccoli in un mondo fatato offrendo allo spettatore una prospettiva inusuale e poetica del tempo e della storia.

