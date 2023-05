Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 6 e 7 maggio Concerti, street food ed eventi a tema: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Un weekend ricco di eventi per tutti i gusti, quello alle porte. Tra concerti, street food, kermesse a tema e visite guidate sono numerosi gli appuntamenti in programma tra sabato 6 e domenica 7 maggio assolutamente da non perdere: ecco qualche consiglio.

Sabato 6 maggio, dalle 19 alle 22, si terrà l'Arno Music Festival, concerto che si terrà su un palco galleggiante sulla promenade fluviale del centro cittadino per offrire una vetrina privilegiata a tanti giovani musicisti toscani. L'evento è organizzato dalla Cooperativa Esibirsi ed il Comune di Pisa con un co-finanziamento comunale e regionale. Ospiti d'onore Le Dolce Vita e Aleandro Baldi, protagonisti nella puntata de 'I migliori anni' di Carlo Conti in onda il 5 maggio in prima serata su Raiuno, e il sassofonista Andrea Poltronieri, che vanta collaborazioni con i principali artisti italiani.

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà la tredicesima edizione di BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

Dopo il successo della prima edizione, torna l'evento dedicato a tutti gli appassionati del mondo Star Wars. A Pisa arriva ' Star Event' , l'iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars, Scuola Padwan ed i Laboratori spaziali. Una manifestazione davvero spaziale, dedicati a grandi e piccoli, che prenderà vita sabato 6 e domenica 7 maggio in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo.

Quattro giorni all'insegna del gusto con il ritorno del Pisa Street Food , l'appuntamento che unisce musica e cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana, quest'anno arricchito da nuovi piatti internazionali. La nuova edizione della più grande manifestazione street food della Toscana, organizzata dall' associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa torna in Piazza Don Minzoni , zona Ponte della Vittoria e Giardino Scotto, da giovedì 4 maggio (dalle 18 alle 24) , venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio (dalle 11.30 alle 24).

Un viaggio alla scoperta dei segreti della cinta muraria e del loro ruolo nell'urbanistica cittadina: sabato 6 maggio appuntamento con 'Mura Sottosopra', una visita con il professor Ilario Luperini alla ricerca delle caratteristiche delle Mura che ci permettono di esplorare la storia della città. Porte oggi tamponate che un tempo erano di vitale importanza, bastioni seicenteschi, torri mozzate, porte mai aperte.

Sabato 6 maggio, alle 20.30 al Giardino La Nunziatina, NuovoNormale live con il loro primo album, che prende forma da suoni di tromba elettrificata, sintetizzatori "retromaniaci" e chitarre "angolari", con dieci brani inediti e un omaggio a Franco Battiato. I testi, in un mix di ermetismo e ironia, offrono uno spaccato sociale dell'Italia del nuovo millennio, fra corrieri stressati in tempi di smart working, impiegati schiacciati dalle corporation e uomini di gomma arraffoni e ciarlatani intenti a costruire muri per dividere e comandare.

Sabato 6 maggio, alle 21 all'Auditorium del Museo Piaggio, si terrà il concerto 'Dall'opera al tango: passione, seduzione, mistero'. Le più grandi melodie immortali narrano di grandi amori e passioni, in un viaggio trasversale che parte dalla musica antica fino all'espressione della musica pop, ma mai come nei generi del Tango e nell'opera lirica la musica ha saputo esprimere sensualità, passione e dramma. Il concerto 'Dall'Opera al Tango' è un viaggio musicale che unisce le emozioni più profonde dell'animo umano espresse in due forme musicali lontane ma estremamente unite nella passionalità dell'esecuzione. Il pianoforte del M° Scilla Lenzi e la fisarmonica del M° Massimo Signorini accompagneranno le splendide voci di Josephina Louise Hoogstad, soprano, e Giacomo Medici, baritono, creando un'atmosfera emozionale ed emozionante.

Domenica 7 maggio, nel cuore della primavera, stagione che accompagna il piacere di passeggiare, torna l'appuntamento con il mercatino 'Antiqua' a San Giuliano Terme. Come da tradizione, saranno presenti operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riciclo. Tutti gli espositori saranno ospitati nel centro di San Giuliano Terme: via XX Settembre, largo Shelley, via Italia e viale Boboli.

Domenica 7 maggio Fiab Pisa organizza una gita per famiglie e invita adulti e bambini a pedalare insieme sulla pista del Trammino. La partenza è alle 15.30 da largo Uliano Martini, l'arrivo alla meta, il prato di San Piero a Grado, sarà coronato dalla degustazione di un gelato offerto ai piccoli partecipanti.

