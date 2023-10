Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 7 e l'8 ottobre Internet Festival, BeeRiver e tanto altro ancora: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Internet Festival, BeeRiver, concerti, fiere, escursioni e degustazioni: numerosi gli appuntamenti da non perdere tra Pisa e provincia nel weekend del 7 e 8 ottobre. Ecco qualche suggerimento per un fine settimana di relax.

È iniziata giovedì 5 e si concluderà domenica 8 ottobre la tredicesima edizione dell'Internet Festival, dedicato quest'anno all'intelligenza artificiale. Tra dibattiti, dimostrazioni, workshop e installazioni artistiche dislocate in vari punti della città, la manifestazione offrirà un viaggio a 360 gradi nel quale iniziare a prendere consapevolezza di queste tecnologie che cambieranno fortemente il mondo già veloce in cui viviamo.

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà la 14esima edizione di BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

Due giorni di concerti al Cinema Lumière: sabato 7 spazio a Ismhael Ensemble, una fusione avvolgente di jazz sperimentale e melodie elettroniche che crea un'esperienza sonora unica e coinvolgente, mentre domenica 8 sarà la volta del progetto inedito che unisce Frontal, il quintetto guidato da Simone Graziano, uno dei migliori pianisti e compositori emersi recentemente nel panorama italiano, e Clap! Clap!, produttore e performer di fama internazionale.

Quasi 2.000 anni di storia si incontreranno sabato 7 ottobre al Royal Victoria Hotel in occasione della Giornata Nazionale dei Locali Storici 2023. La cantina dell'Usiglian del Vescovo, le cui origini si perdono nell’anno 1078, sarà al fianco della storica struttura pisana per celebrare insieme questa ricorrenza. Prevista una degustazione di vini gratuita aperta a tutti coloro che parteciperanno all'evento.

Il commercio sposa la cultura per dare vita alla Fiera di San Costanzo a Ponsacco. Domenica 8 ottobre sarà festa con 80 artisti, 15 compagnie, spettacoli, laboratori e un mercato che abbraccia il centro.

Si svolgerà dal 6 all'8 ottobre la 37esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli. L'evento si inserisce nella stagione delle “feste del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi”, che vanno da fine settembre a fine novembre. La Mostra Mercato è l'occasione per un pranzo o una cena a base di tartufo o di fungo porcino e per degustare e acquistare, insieme al profumatissimo tartufo bianco, gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini ai formaggi, fino all'olio extravergine di oliva.

Sabato 7 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30 in occasione della 19esima Giornata del Contemporaneo, appuntamento a Peccioli con la Passeggiata d'arte contemporenaea. Una guida ambientale escursionista trasporterà i partecipanti alla scoperta delle opere della cittadina pisana.

Domenica 8 ottobre, nel borgo di Balconevisi, appuntamento con la 42esima edizione del Palio del Papero, preceduto sabato 7 alle 19.30 da una cena con tartufo bianco e fungo (prenotazione non obbligatoria).

'Re, Regine e 64 caselle'. È questo il titolo della tre giorni di scacchi in programma dal 6 all'8 ottobre al Palp - Palazzo Pretorio, curata dalla associazione Valdera Scacchi e con il patrocinio del Comune di Pontedera. In programma la sera di venerdì, alle 21, un torneo blitz aperto a tutti, mentre il sabato (alle 10 e alle 15) due workshop: il primo riservato a bambini e giovanissimi, il secondo per gli adulti. Domenica pomeriggio alle 16 partita in simultanea, libera e aperta, con un maestro di scacchi.

