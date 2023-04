Weekend di Pasqua, cosa fare a Pisa e provincia Fiere, spettacoli teatrali, mostre ed escursioni: ecco qualche suggerimento per il lungo fine settimana alle porte

Domenica 10 aprile si festeggerà la Pasqua, l'occasione perfetta per concedersi un lungo weekend di riposo sfruttando anche il giorno di Pasquetta. Ecco qualche suggerimento su come trascorrere questi giorni di vacanza tra Pisa e provincia.

Da sabato 8 aprile a lunedì 10, giorno di Pasquetta, si terrà lungo l'asse pedonale del centro storico di Pisa a partire da Piazza Vittorio Emanuele II fino a Piazza Garibaldi passando dalla centralissima Corso Italia 'Verde Pisa', fiera che ospiterà oltre 130 espositori di piante, fiori, artigianato e prodotti enogastronomici di filiera corta.

A Volterra, a partire da sabato per proseguire poi nei giorni di Pasqua e Pasquetta, torna l'appuntamento con 'Volterra Cioc', la tradizionale festa del cioccolato, organizzata da Confcommercio provincia di Pisa e Colleventi, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e con il patrocinio del Comune di Volterra. In questi tre giorni di festa i visitatori avranno la gustosa opportunità di assaggiare cioccolate di vario tipo e magari di acquistare un bell'uovo pasquale per la gioia del proprio palato o da regalare alle persone care.

Nella giornata di Pasqua e poi anche in quella di Pasquetta si svolgerà un'escursione nella tenuta di San Rossore: dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il 'viaggio nella Natura del Parco' percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico. Inoltrandosi sempre di più all'interno del Parco, i partecipanti raggiungeranno il mare su di un tratto di costa tra i più belli e selvaggi della Toscana.

Sabato 8 aprile, a partire dalle 15.30, si terrà una visita guidata nel centro di Pisa in cui i partecipanti, tra racconti e brevi citazioni, vedranno Pisa con gli occhi di poeti e artisti che hanno vissuto o hanno amato la nostra città.

Nel Cinquecento un gruppo di giovani monache, le Clarisse di Udine, trasformò il convento in uno spazio di contestazione, sfidando i dogmi della società e rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura patriarcale. Sabato 8 aprile alle 21.30, le lancette del Teatro Nuovo di Pisa torneranno metaforicamente indietro nel tempo per raccontare questa storia di Resistenza femminile con lo spettacolo 'La semplicità ingannata' di e con Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale e vincitrice del Premio Hystrio – Altre Muse 2019.

Al Museo della Grafica è in corso la mostra 'I colori dell'anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)', che si articola nelle seguenti sezioni: Ritratti; A Marina di Pisa; Negli anni '30, tra pittura e incisione; Gli anni '40: tra i grandi del '900; Gli anni '50: il successo, i premi, gli amici; I colori e i fiori dell'anima.

ASan Miniato la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, dopo il successo dell'iniziativa della prima edizione di "Degustando l'Arte" svoltasi in quattro serate nel mese di novembre 2022, propone un nuovo evento, in programma sabato 8 aprile ed intitolato "Aspettando Pasqua… al Museo". L'appuntamento prevede l'omaggio di un uovo di cioccolato, fino ad esaurimento scorte, a coloro che visiteranno il Museo del Conservatorio di Santa Chiara, dove poter ammirare le importanti opere artistiche custodite, durante l'apertura dalle 15 alle 18.

Pasquetta, come da tradizione, è la giornata perfetta per concedersi una gita fuori porta. Nella provincia di Pisa sono numerosi i luoghi degni di una visita, nei quali trascorrere una giornata all'insegna del sano relax lontani da casa e dagli impegni della vita quotidiana. Ecco qualche suggerimento a questo link.

Qui tutti gli eventi