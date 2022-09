Weekend di inizio ottobre: ecco cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 1 e domenica 2 ottobre

Tra vento e nuvoloni carichi di pioggia l'autunno sta andando avanti. E nella speranza che arrivi un po' il sole ecco qualche consiglio per il prossimo fine settimana tra libri, vino, olio, camminate nella natura, buon cibo e musica.

Si parte con la ventesima edizione del Pisa Book Festival, la tanto attesa fiera nazionale dell’editoria indipendente tra le più longeve d’Italia e della Toscana. Anche sabato 1 e domenica 2 ottobre ritorna così a Pisa un gioioso fiume di libri, lettori e grandi autori. Il quartier generale è il complesso degli Arsenali Repubblicani, con gli stand di 90 editori espositori, mentre gli incontri con gli autori, i laboratori e le masterclass (oltre 100 in 4 giorni) saranno ospitati nelle sale del Museo delle Navi Antiche, nell’Auditorium del Museo di Palazzo Blu (dove si terranno gli eventi dedicati all'arte) e, per la prima volta da quest’anno, nella chiesa di San Vito sul Lungarno.

Street food con i piatti tipici preparati dalle associazioni, musica live nelle vie del borgo e nello scenografico piazzale del Castello, degustazioni guidate e i vini delle aziende del Consorzio Montescudaio Doc. Sabato 1 e domenica 2 ottobre va in scena la 54ª edizione della Festa del Vino Montescudaio Doc, una tradizione che si rinnova di anno in anno nel borgo di Montescudaio.

E dal vino all'olio con la consueta Festa dell'Olio Novo 2022 all'Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone di Vicopisano. Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre saranno accese le macchine e dopo circa un'ora sarà possibile vedere e, soprattutto, assaggiare l'olio novo 2022. Ci saranno degustazioni di bruschette e aperitivi. E, prima della festa, una passeggiata, gratuita, tra gli olivi a cura dell'Associazione Dèi Camminanti.

Nuove iniziative della Fattoria Sforni di Lorenzana, che domenica 2 ottobre (alla casa Saletto Poggio) regala una giornata di creatività e divertimento con due workshop, divisi fra mattina e pomeriggio. La mattina il laboratorio è dedicato alla cucina istintiva (vegetale, integrale e salutare), mentre il pomeriggio spazio a fiori e ghirlande, intreccio del legno, dimostrazione e prova di lavorazione del filo di ferro cotto e dimostrazione di scrittura antica.

Per chi invece vuole tenersi in forma sabato 1 ottobre c'è Cascina In-Forma, Run for Health, una corsa cittadina, non competitiva aperta a tutti, una giornata all’aria aperta all’insegna del movimento, dello sport, della salute e della condivisione. Il percorso è circolare, con partenza e arrivo nel centro di Cascina. I partecipanti percorreranno un tratto di ciclopista sull’Arno, un’area naturale e ricca di fascino che non tutti i cascinesi conoscono.

Torna anche quest'anno la Festa della cultura calabrese, con la sua XVIIIª edizione. Sabato 1 e domenica 2 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa ospita gli stand dell'enogastronomia e artigianato calabrese. Diversi gli eventi collaterali in programma. Un'occasione per immergersi nei sapori e nella cultura della Calabria.

Domenica 2 ottobre le guide abilitate di Natourarte propongono un percorso nella Pisa medievale, attraverso le chiese di San Sisto, San Frediano e la Cattedrale, e la loro storia: dall’approvvigionamento dei materiali lapidei alla realizzazione. Si combinerà l’osservazione scientifica dei materiali da costruzione con informazioni storiche e archeologiche.

Il Festival 'Sancte Michael Archangele', promosso dall'associazione culturale I Bei Legami, giunge alla sua quarta edizione nella splendida cornice della chiesa di San Michele in Borgo a Pisa. Sabato 1 ottobre saranno proprio i musicisti dell'ensemble strumentale I Bei Legami a eseguire un programma di musica per archi attraverso i famosi lavori di Mozart, Janáček ed Elgar, mentre il giorno successivo sarà l'organista Stefano Vasselli, titolare della chiesa di S. Paolo entro le Mura di Roma, a eseguire un percorso tutto incentrato su Cesar Franck.

Qui per conoscere tutti gli eventi in programma