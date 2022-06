Weekend di giugno: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio su cosa fare sabato 11 e domenica 12 giugno

Il mese di giugno veste Pisa con il suo abito migliore: campi di lavanda, disco all'aperto, eccellenze enogastronomiche, escursioni, arte e concerti. In attesa del tripudio di questo 'Giugno Pisano' tornato finalmente alla normalità.

Immergersi nelle magiche atmosfere della Provenza a pochi chilometri da Pisa è possibile. Basta andare nella splendida località di Santa Luce, dove a partire da domenica 12 giugno comincia 'I Giorni della Lavanda', un ricco calendario dedicato al bellissimo e profumato fiore viola che qui cresce rigoglioso. Tante e variegate le iniziative fino al 24 luglio prossimo: workshop, cene a lume di candela, laboratori floreali, massaggi, camminate, biciclettate, degustazioni e concerti.

'Giorni di Tuono', in programma da venerdì 10 fino a domenica 12 giugno a Pisa, è la prima edizione del festival che nasce per ricordare la figura del fumettista Tuono Pettinato, una delle più rilevanti figure del fumetto contemporaneo. Tre giorni con un ricco calendario di appuntamenti, tra cui la grande mostra di tavole originali al Museo della Grafica 'Chatwin, Randagio per scelta. Un viaggio nell'arte di Tuono Pettinato', l'inaugurazione del murale realizzato da Dottor Pira, la presentazione del numero speciale di Hobby Comics. E poi concerti (Marnero e Bologna Violenta), proiezioni video, dj set e incontri con fumettisti.

Un tripudio di gusto (come suggerisce anche il nome) da tutta Italia sotto le Logge di Banchi a Pisa. Torna, rinnovata e più ricca, l'11ª edizione di 'Banchi di gusto', la due-giorni a cura di Cna Pisa. 'Local food experience': questo il tema principale di un'edizione pronta ad offrire street food, laboratori, degustazioni, vendita diretta e show-cooking a cura di Slow Food Toscana sabato 11 e domenica 12 giugno.

Dopo tre anni di attesa, sabato 11 giugno la magia della 'Notte Nera' torna ad animare San Miniato, con la nona edizione della festa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa. Un appuntamento che celebra il tartufo nero di San Miniato tra spettacoli, buon cibo, musica, e tantissimo divertimento.

Una serata a tutta musica, in 'puro vinile', in piazza a Molina di Quosa (San Giuliano Terme). Sabato 11 giugno per Molina mon amour saranno protagonisti i dj Max, Richy e Simone, originari di Pontasserchio e da sempre nel mondo della musica, che proporranno una serata di selezioni musicali rigorosamente e unicamente in vinile, spaziando tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta. I locali saranno aperti per cibo e bevande, mentre due saranno i punti ristoro.

Un'occasione per vedere a Marina di Pisa, sabato 11 giugno, Luca Rovini e i suoi Compañeros con il loro show fatto di rock, country, blues e canzoni d'autore. Sarà anche l'occasione per ascoltare brani dal nuovo disco 'L'ora del vero', senza dimenticare le tante altre cose dal passato. Insomma, una serata di divertimento e buona musica.

Libri, idee e incontri con grandi personalità provenienti da tutta Italia per il Piccolo Festival della Fiducia, promosso dalla Libreria Pellegrini in collaborazione con la Chiesa Universitaria di San Frediano di Pisa, e la direzione scientifica del Prof. Tommaso Greco. Spiccano, tra i numerosi ospiti, le presenze di Edmondo Bruti Liberati (Ex Presidente Associazione Nazionale Magistrati) e Gherardo Colombo che presenterà in anteprima nazionale il volume 'Una vita vale tutto', curato assieme a Liliana Segre.

Boschi e campagne della Valdera. Una domenica (12 giugno) alla scoperta di un tesoro naturale dietro casa, tra aree rurali, boschi e coltivi per conoscere l’importanza di questi ambienti sia a livello naturalistico, sia a livello antropico. Con un ristoro finale (a cena) all’agriturismo Due Comuni a San Gervasio.

Una passeggiata alla scoperta del canale Ozzeri, protagonista di uno snodo idraulico unico a Ripafratta. Domenica 12 giugno si potrà percorrere le sponde lungo la pista ciclopedonale 'G. Puccini' in direzione Lucca, giungendo infine alle sue antiche cateratte, in località Cerasomma. Qui, fino al 1870, l’Ozzeri sfociava in Serchio. Poi le cose sono cambiate… Sarà anche l'occasione per ammirare la Rocca di Ripafratta con le sue torri da un punto di vista privilegiato.

