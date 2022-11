Weekend di metà novembre: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 12 e domenica 13 novembre

Trekking, mostre itineranti, spettacoli teatrali. E tantissima arte. Ecco gli ingredienti di questo weekend pienamente autunnale, sabato 12 e domenica 13 novembre.

Sabato 12 novembre si presenta a Volterra il volume 'Volterra In Aenigmate' di Stefano Tonelli. Il libro, edito da Bandecchi&Vivaldi, racconta la mostra dell’artista allestita a Palazzo dei Priori di Volterra dal luglio 2021 a gennaio 2022. Una mostra che ha evidenziato le problematiche della pandemia attraverso il racconto dei giorni più bui e difficili, quasi un diario delle emozioni profonde che hanno attraversato le coscienze inquiete del globo e i lunghi periodi di confinamento. E un'occasione per visitare la splendida Volterra.

Partecipare alla pulizia della spiaggia, ma anche godersi una suggestiva visita sulle 'Dune al tramonto'. Da non perdere un pomeriggio in riva al mare, immerso nella malinconia autunnale, a Tirrenia domenica 13 novembre.

Per continuare sulla strada del trekking, domenica 13 novembre tutti a Coltano per una bella camminata nella natura. Che cosa lega una frazione agricola del comune di Pisa ad una delle più rivoluzionarie invenzioni della storia dell'umanità? Partendo dalla Villa Medicea di Coltano, i partecipanti effettueranno un anello attraverso boschi e pinete, viali alberati e sentieri che tagliano campi coltivati, in una zona dove l'uomo ha operato, nel corso dei secoli, radicali modifiche all'ambiente.

"Non è vero che si vive una volta sola, si vive ogni giorno e si muore una volta sola”. ‘Certi di esistere’, scritto e diretto da Alessandro Benvenuti, è la storia di cinque attori vissuti da sempre all’ombra di un autore padre-padrone. Lo spettacolo, brillante e spiritoso, andrà in scena sabato 12 novembre nella splendida cornice del Teatro Olimpia di Vecchiano. Da non perdere.

'Storie in Movimento': un evento unico sul territorio, che dà la possibilità di “mettersi nei panni degli altri" ed ascoltare le loro emozionanti storie, torna a Pisa il sabato 12 e domenica 13 novembre nella sala Sammartino del Cinema Arsenale.Un museo itinerante dell'empatia con lo scopo di mettere gli ascoltatori nei panni dei protagonisti delle storie registrate e fare vivere loro un'esperienza emotiva unica e profonda.

Se qualcuno non ha ancora visitato il Camposanto Monumentale di Pisa, questa potrebbe essere l'occasione. Sabato 12 e domenica 13 novembre è proposta una passeggiata per ammirare gli affreschi trecenteschi sapientemente restaurati, tra i quali spicca il ciclo di Buffalmacco, che mostra notevoli affinità con le opere letterarie di Dante e Boccaccio. Verranno poi raccontati miti interessanti del mondo pagano, si ammireranno le celebri 'Catene del Porto Pisano' e la statua del matematico Leonardo Fibonacci.

Per i più piccoli domenica 13 novembre alla Città del Teatro di Cascina la compagnia Eccentrici Dadarò presenta 'A pesca di emozioni', spettacolo liberamente tratto dal famoso libro di Anna Llenas 'I colori delle emozioni'. Lo spettacolo, dedicato ai bambini dai 3 anni, racconta attraverso clownerie e pantomima la storia di due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino colorato, che risiedono le emozioni.

