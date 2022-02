Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 12 e 13 febbraio Tante le escursioni in programma tra colline, borghi medievali e antiche rocche fortificate. Si può scegliere anche tra concerti, spettacoli teatrali e attività per i più piccoli

Un fine settimana ricco di escursioni, quello di sabato 12 e domenica 13 febbraio. Dalle colline di Rivalto a quelle vecchianesi e pisane, tra antiche rocche fortificate, borghi medievali e monasteri abbandonati. Senza dimenticare visite cittadine, concerti, teatro e attività per i più piccoli.

Immaginatevi di camminare immersi nelle dolci colline della campagna pisana. Sopra, le case medievali del borgo di Rivalto. Quando? Domenica 13 febbraio è in programma una giornata di trekking lungo i sentieri sterrati e naturali intorno al paese, situato nella parte meridionale della Valdera, a circa 350 m d'altitudine. Il percorso, ad anello, presenta un livello di difficoltà medio/impegnativo.

Torna, domenica 13 febbraio, l'annuale escursione alla Torre dell'Aquila di Filettole, conosciuta come 'Torre segata'. Un percorso che coniuga la bellezza naturalistica alle tracce lasciate dalla storia, soprattutto medievale. Oltre alla Torre stessa, raggiunta dopo una piacevole passeggiata sulle colline vecchianesi che si affacciano sul Serchio, i partecipanti avranno anche l'occasione di visitare la Rocca di Ripafratta con le sue atmosfere da castello medievale. E nel mezzo perché non godersi un pranzo sfizioso con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta'?

Questo fine settimana non mancano le occasioni per andare alla scoperta dei paesaggi della provincia pisana. Questa volta la protagonista dell'escursione è l’area naturale della Valle delle Fonti di Asciano. Qui si trovano ancora le tracce di Mirteto, antico borgo monastico cistercense le cui origini risalgono al XII secolo. Un vero e proprio tesoro nascosto che versa in stato di abbandono, ma che non perde mai il suo fascino. E una visita è d'obbligo per apprezzare sia il contesto naturalistico entro cui è inserito, sia le caratteristiche architettoniche con cui è stato realizzato. L'appuntamento è per domenica 13 febbraio.

Rimanendo sempre in tema di escursioni, ecco un'altra idea per trascorrere qualche ore nella natura. Senza allontanarsi troppo da Pisa. Perché, a pochi chilometri dalla Torre, c'è sempre l'inesaurubule 'fonte' naturalistica del Parco di San Rossore. Nella giornata di sabato 12 febbraio si potrà infatti accedere alle aree chiuse al pubblico. Numerosi saranno gli avvistamenti di animali come daini, cinghiali e volpi lungo la strada per raggiungere uno dei luoghi più esclusivi e selvaggi della costa pisana. Dove si aprirà uno scorcio mozzafiato.

Sabato 12 febbraio è in calendario anche un'altra 'escursione'. Tra virgolette, perchè si tratta di una camminata tutta cittadina, a Pisa. Le tappe sono i luoghi in cui hanno vissuto e di cui hanno raccontato poeti e scrittori di tutti i secoli. Carducci, Ugo Foscolo, Renato Fucini, Mary e P. B. Shelley, Elisabeth Barrett e Robert Browning, Virginia Wolf. Saranno loro, durante questa visita guidata, a mostrare la città della Torre sotto una luce completamente diversa.

Chi non sarebbe curioso di vedere gli straordinari animali del Museo di Storia Naturale a Calci con gli occhi di Darwin? Per celebrare il compleanno di questo rivoluzionario scienziato-esploratore, è in programma un'avventura speciale dedicata alle famiglie. Una visita guidata che ripercorre, attraverso gli straordinari esemplari del Museo, le tappe, le intuizioni, gli indizi e le curiosità che gli permisero di formulare le teoria dell’evoluzione.

Sabato 12 febbraio serata a tutto jazz all'Exwide Club di Pisa. Sul palco arriva lo 'Sharon Clark Italian Trio'. Washington D.C. è una città piena di tesori nazionali. Tra questi Sharon Clark, che con la sua voce dal vibrato sensuale e la sua tonalità incomparabile è stata acclamata da tutti i principali giornali, tra cui il Washington Post e il New York Times. Per la prima volta in Italia sarà accompagnata due esperti Jazzisti italiani con carriere internazionali alle spalle: il pianista toscano Daniele Gorgone ed il contrabbassista torinese Marco Piccirillo.

In un allestimento di materassi, veli che pendono dall'alto, una rete da tennis e un binario, il palco del Teatro Nuovo-Binario Vivo si tramuta in un angolo di una Stazione qualsiasi tra le Milano di un nord degli anni ’80. La storia è quella del tossicodipendente Gino Riboldi (impersonato dall'attore pluripremiato Roberto Latini), protagonista di 'In exitu', spettacolo tanto intenso quanto travolgente che andrà in scena sabato 12 febbraio.

