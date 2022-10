Weekend di metà ottobre: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 15 e domenica 16 ottobre

Un fine settimana al sapore di castagne quello di metà ottobre. Ma anche un'occasione per immergersi nei colori autunnali e per godersi le bellezze del territorio, dalle specialità enogastronomiche a luoghi che saranno aperti in esclusiva solo per questo weekend.

Torna con la sua decima edizione il 'Terre di Pisa Food & Wine Festival', la mostra-mercato con degustazione dei prodotti, seminari, laboratori e degustazioni guidate del vino anche quest’anno farà convergere sulla centralissima piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, oltre 80 produttori che racconteranno in prima persona e offriranno in degustazione il tartufo, la pasta, il cioccolato, i salumi, i formaggi, il miele, i dolci, la birra, i liquori, la doc Terre di Pisa e l’olio extravergine d’oliva. Tantissime anche le iniziative con un fitto calendario di visite guidate alle mostre e ai musei e itinerari nei giacimenti gastronomici.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. E a Pisa? Sarà possibile visitare in esclusiva la bellissima Villa del Gombo, a due passi dal mare e immersa nel verde del Parco di San Rossore.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre appuntamento a Calci (Pisa) con la 'Sagra della Castagna', giunta alla 37esima edizione. Gli stand gastronomici, allestiti nei giardini Sandro Pertini, proporranno frittelle dolci, necci con la ricotta, castagnaccio e castagne arrostite, più alcuni prodotti tipici come i “bartalucci” (pasta fritta), soli o farciti con salsiccia o crema di nocciole. Sabato sera la 'Cena alla bòna. Previsti anche intrattenimenti musicali, spettacoli e giochi.

Ma per gli appassionati delle castagne questo fine settimana c'è un'ampia scelta. Sabato 15 e domenica 16 ottobre arriva infatti la tradizionale 'Festa della Castagna' di San Giovanni alla Vena. Stand gastronomici, ma anche tanta musica e intrattenimento, senza dimenicaticare pranzi e cene a base di castagne.

Le castagne saranno le protagoniste anche a Orciatico con la tradizionale Sagra delle Castagne domenica 16 ottobre. Nel centro del paese tutti i visitatori si potranno soffermare a gustare le prelibatezze preparate dalle cuoche del paese: caldarroste, frittelle, migliacci e vino dolce. Un appuntamento da non perdere immersi nei bellissimi colori autunnali della natura circostante, per assaporare specialità locali, con musica, ballo e tanto altro.

Sabato 15 ottobre tra meditazione e panorami mozzafiato: la Torre di Federico II a San Miniato è di nuovo lo scenario per un'esperienza Yoga. Una lezione all'aperto, sul prato della rocca, che permette ai partecipanti di entrare in contatto con il proprio corpo ed il proprio respiro, in relazione con lo spazio e l'ambiente esterno in una location unica. Poi si prosegue all'interno della torre per giungere infine, tra piccole pratiche di respirazione, a godere della vista di un panorama unico.

Itinerario, sabato 15 ottobre, alla scoperta dell’amore e delle passioni a Pisa. Un viaggio tra i vicoli di Kinzica per conoscere, con tanta ironia, l’evoluzione delle abitudini sessuali dei pisani, dall’epoca etrusca ai giorni nostri. Con l’occasione i partecipanti potranno visitare la sala da ballo del Casino dei Nobili.

Alla Città del Teatro domenica 16 ottobre va in scena lo spettacolo per bambini dai 3 anni: 'Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone', la storia del toro che preferì il profumo dei fiori alla violenza della corrida. Pubblicata nel 1936, la favola di Ferdinando suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. Un messaggio potente, che contrapponeva in modo ironico e paradossale l'umanità del toro e la bestialità della guerra.

