Weekend di settembre: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 17 e domenica 18 settembre

Settembre entra nel vivo e continua a regalare tantissimi eventi: dall'arrivo di Elisa in piazza dei Cavalieri alle rievocazioni storiche, dalle gite in battello alle escursioni in notturna. E ancora musei aperti con diverse iniziative, mercatini enogastronomici e d'artigianato, avventure nelle profondità delle grotte, musica etrusca e tanto altro ancora. Ecco qualche consiglio.

Non si può non partire dall'arrivo di Elisa, una delle cantautrici italiane più amate e apprezzate nel mondo, che fa tappa a Pisa, in piazza dei Cavalieri, per il suo tour 2022 legato al nuovo album 'Ritorno al Futuro/Back to the Future', come di consueto ricco di influenze e collaborazioni. Nello stesso disco si trova la canzione 'O Forse Sei Tu' presentata a Sanremo, arrivata in finale e classificatasi in seconda posizione.

Sguainate le spade per il Palio dei balestrieri, che domenica 18 settembre porterà in scena al Bastione Stampace a Pisa la rievocazione storica dell’8 settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di assedio, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli, fu costretto ad abbandonare l’assedio portato alla città di Pisa. Un tuffo nella storia della città che si conclude con il vero e proprio palio tra i Balestrieri della Compagnia Balestrieri di Lucca ed i Balestrieri di Porta San Marco.

Fare colazione sul Ponte di Mezzo? Domenica 18 settembre sarà possibile con un'iniziativa che rientra nella Settimana europea della mobilità, a cui Pisa aderisce. Esibizioni, camminate, run track, biciclettate, presentazioni di libri ed eventi collaterali: tanti gli eventi in programma anche per il fine settimana.

Siete mai scesi nelle profondità della terra? Domenica 18 settembre l'associazione culturale SpeleoFotoContest presenta CaveLand (cosa c'è sotto?), open day per imparare a conoscere le grotte attraverso giochi, esperimenti e percorsi di abilità per bambini e ragazzi per scoprire il misterioso ed affascinante mondo della speleologia.

Domenica 18 settembre è in programma un’escursione special con il Battello Andrea da Pontedera. Un viaggio lungo il fiume con partenza dal parco fluviale de La Rotta, dove sarà possibile visitare il Museo dei Mattonai, e tutti gli stand della Fiera dei Fischi e delle Campanelle. Poi si salpa fino all’approdo dei Canottieri, da dove partirà un’escursione a piedi lungo l’argine dell’Arno fino ad arrivare allo Scolmatore, dove è prevista la visita alle cateratte, eccezionalmente visitabili.

Torna la Festa dei Musei, che sabato 17 settembre coinvolge tante realtà della Valdera. Da Pontedera ci saranno il Museo Piaggio e il Centrum Sete Sóis Sete Luas, accanto ai Musei di Villa Baciocchi di Capannoli, il Castello dei Vicari di Lari, il Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli, il Museo Giorgio Kienerk di Fauglia e, ovviamente, il Museo della Ceramica di Calcinaia. Una festa in cui i musei si presenteranno al pubblico e agli amanti della cultura e dell'arte, attraverso attività ricreative, laboratori e giochi legati alle peculiarità di ogni struttura.

Sabato 17 e domenica 18 settembre Marti, frazione di Montopoli, ritrova la sua fiera. Il paese sarà incorniciato dal piccolo mercatino artigianale, arricchito da alcune aziende di prodotti tipici. Domenica è previsto invece il raduno motociclistico e motogiro per la campagna toscana, oltre alla visita storico-archeologico sui resti della fortezza del Bastione e alla pieve di Santa Maria Novella. Per entrambe le giornate animazioni lungo le strade del centro.

Un bellissimo percorso ad anello sul monte Pisano, arrivando fino allo Spuntone di Santallago. Lungo il percorso, sabato 17 settembre, sarà possibile godere di notevoli panorami sulla Val Graziosa, le colline Livornesi, Pisa, la costa, le isole, la Versilia e le Alpi Apuane. Cena su una cresta al tramonto e rientro in notturna, alla luce della mezza Luna (e delle torce!).

Domenica 18 settembre è in programma un'escursione in bicicletta nella Tenuta di Coltano con gustose soste gastronomiche. L'itinerario conta 30 chilometri percorsi preincipalente su strade secondarie asfaltate. Diverse le soste gastronomiche: all'Orto di Guido, dove sarà possibile gustare i prodotti di stagione, e alla Trattoria Marconi, dove dolci, caffè e frutta fresca attenderanno i partecipanti.

