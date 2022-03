Il weekend della Festa del Papà: ecco cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il fine settimana del 19 e 20 marzo

Sabato 19 e domenica 20 marzo è il weekend dedicato alla Festa del Papà. Che fare? Dal teatro alle escursioni nella natura, dalla musica dal vivo al live painting, dalle mostre agli incontri letterari e alle iniziative dedicate ai più piccoli: in questo fine settimana quasi primaverile a Pisa e provincia la scelta non manca.

La primavera a Pisa è jazz. Al Teatro Sant’Andrea domenica 20 marzo arriva 'Star Splitter', concerto che vede sul palco Rob Mazurek e Gabriele Mitelli, due tra gli artisti più originali e rappresentativi del jazz elettroacustico contemporaneo. Insomma, una serata in cui i dolci profumi della stagione in arrivo si mescolano alle note della migliore musica dal vivo.

È in fermento il Cantiere Sanbernardo di Pisa. Prosegue infatti il 'Frigidaire Pisa Benefit', ricca rassegna di eventi a sostegno di Frigolandia, il laboratorio di idee fondato da Andrea Pazienza e Vincenzo Sparagna e redazione delle riviste Frigidaire e Il Male con oltre 40 anni di attività editoriale. Una serata musicale sabato 19 marzo, mentre domenica 20 è in programma un'asta benefit dedicata a tutti gli amanti dei fumetti, dell'estro creativo e della follia. In pratica un'occasione imperdibile per accaparrarsi i pezzi unici dell'archivio di Frigidaire. Nel mentre un live painting di WOP189 e, a seguire, il dj set.

Fabio non molla mai e cerca sempre di rendere l’impossibile possibile: come toccare la luna, abbracciarla, farla sua. In occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di down domenica 20 marzo al Teatro Nuovo Pisa-Binario Vivo andrà in scena lo spettacolo ‘Voglio la luna’. Il protagonista è interpretato da Fabio Spadoni, attore affetto dalla sindrome di Down che in sintonia con la narrazione e la fisarmonica di Simone Guerro restituisce agli spettatori tutte le suggestioni di una storia poeticamente sensibile.

Eduardo De Filippo è la penna, Nino Rota la musica. Da questo binomio nasce la commedia 'Napoli Millenaria', sul palco del Teatro Verdi di Pisa sabato 19 e domenica 20 marzo. L’opera racconta la vita della famiglia Jovine in una Napoli ferita e impoverita dalla guerra, le cui conseguenze segnato tutti i personaggi che si avvicendano sulla scena. La borsa nera e la micro criminalità si accompagnano alle storie d'amore, mentre trova spazio la Napoli più consueta, quella della povera gente.

Un'oasi naturale dalla bellezza sorprendente con vista Torre. È l'Orto botanico di Pisa, che sabato 19 marzo apre le sue porte per una visita guidata alla scoperta di questo variegato patrimonio botanico. Una realtà sempre diversa, che cambia nel corso delle stagioni. Un mondo immerso nella città ma al contempo a parte, capace di regalare una calma unica tra i suoi viali ombrosi e le piante da tutto il mondo.

Un'altra giornata all'aria aperta è in programma domenica 20 marzo all'Oasi Lipu Santa Luce. Questa volta però 'In punta di piedi'. Sì, perchè bisognerà indossare le vesti di un investigatore e scoprire la fauna e la flora tipiche della riserva attraverso una caccia all’indizio. Uniche guide le tracce, gli odori, i segni e cartelli presenti. In palio anche dei piccoli premi per chi porterà a termire la sfida.

C'è un'altra 'investigazione' in corso domenica 20 marzo. Questa volta ci si sposta nelle sale di un museo, e più precisamente quello della Grafica a Pisa, dove bisognerà ricostruire un’opera d’arte andata in mille pezzi, seguendo tutti gli indizi. L'età consigliata è per i bambini dai 7 agli 11 anni (età scolare).

Federico è solo un piccolo topo di campagna, ancora giovane e ignaro della vita. Ma è prima di tutto un sognatore, capace di inventare bellissime storie. Domenica 20 marzo alla Città del Teatro di Cascina arriva il grande narratore milanese Roberto Anglisani, in scena con lo spettacolo per bambini 'Topo Federico racconta', una selezione di quattro storie, riscritte e ampliate, dal libro di Leo Lionni 'Storie di Federico'. Durante lo spettacolo i bambini saranno coinvolti in una piccola partecipazione verbale con cui aiuteranno un orso, amico di Federico, a capire quando cambiano le stagioni.

Domenica 20 marzo si conclude la rassegna dedicata ai grandi autori della narrativa italiana, ospitata a Palazzo Blu a Pisa. E per l'ultimo appuntamento si va alla scoperta di una autrice molto amata e famosa in tutto il mondo: Elena Ferrante. Il romanzo al centro della conferenza è il suo terzo libro, ‘La figlia oscura’, considerato uno dei suoi testi più riusciti. A parlarne sarà il Professor Raffaele Donnarumma, che insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Pisa.

