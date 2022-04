Primo weekend di aprile: ecco cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio (sperando in qualche raggio di sole) per il fine settimana del 2 e 3 aprile

È arrivato il primo fine settimana di aprile. E anche se in questi giorni non sembra, ormai è tempo di godersi (tempo permettendo) la primavera tra fiere, mercatini, escursioni in grotte suggestive, giri in bicicletta. E ancora spettacoli teatrali, mostre e 'indagini' archeologiche.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna la Fiera di Primavera a Vecchiano. Tantissimi gli eventi che animeranno il paese sabato 2 e domenica 3 aprile. Si comincia con la corsa podistica e il tradizionale taglio della Torta Co’ Bischeri. Ma non mancano mostre artistiche, spettacoli e incontri. Tutti curati dalle associazioni locali. Il programma completo della Fiera è disponibile sul sito: www.comune.vecchiano.pi. it.

Non capita tutti i giorni di visitare una grotta. E non una qualunque. La più bella del Monte Pisano. Domenica 3 aprile ci si può calare nella Grotta del Monticello. Anche se è di modeste dimensioni, ha al suo interno una grande varietà di concrezioni calcaree: stalattiti, stalagmiti, grandi e piccole, colonne e ventagli, pareti ricoperte di colate e canne d’organo. Non sono richieste competenze particolari pregresse. Tutti potranno quindi immergersi in questo affascinante mondo sotterraneo.

Il Parco di San Rossore è una meta sempre apprezzata per fare una bella escursione. Domenica 3 aprile ci sarà la possibilità di accedere, con Azimut Treks, anche alle aree chiuse al pubblico. Dopo aver costeggiato il Fiume Morto ed essersi inoltrati nelle zone più selvagge del Parco, uno spettacolo ancora più bello: il mare e l'incontaminata costa pisana. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Anche i ciclisti sono accontentati questo weekend. Domenica 3 aprile parte da Pontedera una pedalata in collina fino all'abbandonato borgo medievale di Troiano. Il percorso è di 53 km su strade a basso traffico. Tra la partenza e l'arrivo un panorama piacevole dal punto di vista storico e naturalistico, passando per Palaia, Colleoli e San Gervasio.

'Il Castello si mostra'. Un percorso al Cinema Teatro Olimpia dedicato alla storia del territorio di Vecchiano tra pannelli fotografici, riproduzioni, installazioni storico-archeologiche e video-documentari. Insomma, per l'intero fine settimana i visitatori potranno immergersi completamente in un percorso espositivo che tocca tutte le epoche presenti inel territorio: preistorica, etrusca, romana, medievale e moderna.

Sabato 2 aprile c'è un ospite d'eccezione a Pisa. Arriva infatti lo street artist newyorkese Gaia (al secolo Andrew Pisacane) per chiudere la mostra 'ATTITUDE | Graffiti writing, Street art, Neo Muralismo'. Appuntamento a Palazzo Blu, dove Gaia ha realizzato un'installazione dal nome evocativo: Tuttomondo, in omaggio al grande Keith Haring. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Nel pomeriggio è previsto anche un incontro con l'artista.

Donne protagoniste negli spettacoli teatrali in programma per questo fine settimana. Al Teatro Rossini di Pontasserchio inizia sabato 2 aprile la rassegna 'Arte&libertà' - Women’s Right' con il giornalista RAI Giuseppe Carrisi, che presenterà il suo libro 'Il paese che uccide le donne', lucido reportage sulla condizione femminile nel Messico contemporaneo. Altro appuntamento al Teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa domenica 3 aprile con il monologo ‘Io e Me’. Parole, suoni e colori trasporteranno lo spettatore all’interno del mondo di una donna che si rivolge al suo 'Me' e al suo 'Io' con la forza della sua fragilità.

Diversi anche gli spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli. Tra questi 'Sapiens', uno spettacolo per bambini sulla preistoria in scena domenica 3 aprile alla Citta del Teatro di Cascina. Sapevate che i Sapiens e i Neanderthal hanno convissuto per un periodo nel Sud dell'Europa? Un'avventura per scopire le caratteristiche dei due gruppi e per capire come è andata veramente.

Qui per scoprire tutti gli spettacoli del fine settimana