Penultimo weekend di maggio: ecco cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 21 e domenica 22 maggio

Dalle più antiche tradizioni a mondi dove è la fantasia a regnare. E poi grandi protagonisti della musica italiana, escursioni, antiche ville da ammirare, concerti, moto d'epoca, giardini e dimore storiche. Ecco cosa fare in questo weekend di maggio dal sapore estivo.

Si è fatta attendere due anni a causa del Covid. Ora però è tornata più in forma che mai. È la Fiera di Sant'Ubaldo, giunta ormai alla 43esima edizione e tra gli appuntamenti più attesi a Pisa. Sabato 21 e domenica 22 sono tante le iniziative in programma: concerti, incontri, libri, camminate, sport ed eventi per i più piccoli. Oltre alla mostra mercato che si snoda proprio durante il fine settimana lungo il viale delle Piagge. Circa 150 gli stand che vendono piante, sementi, attrezzature per il giardinaggio e la coltivazione dell'orto, artigiani, aziende agricole ed enogastronomiche di qualità provenienti da ogni parte d'Italia.

Domenica 22 dicembre è anche la giornata in cui le dimore storiche aprono le porte ai visitatori. Nel pisano sono diversi i gioielli da scoprire. Si va dalla Badia di Morrona a Terricciola alla Villa di Corliano a San Giuliano Terme, da Palazzo Ricciarelli a Volterra al Castello Ginori di Querceto. In tutto sono dieci i luoghi del territorio (di solito chiusi al pubblico) da ammirare per passare una giornata immersi nella bellezza. E per l'occasione al Giardino Sonoro di Ghizzano è in programma un pomeriggio speciale tra storia, musica e arte. Visto il successo dell'anno scorso infatti Daniela Morelli torna a incontrare il pubblico del Giardino per raccontare il suo nuovo libro, 'Fuga da Pompei'.

Nel weekend anche Vinicio Capossela sarà a Pisa. Per lo spettacolo 'Bestiario d'Amore' al Teatro Verdi, certo. Ma anche per presentare sabato 21 maggio nella Sala Stemmi della Scuola Normale il suo nuovo libro, 'Eclissica', edito da Feltrinelli nel 2021. Caleidoscopio di incontri, personaggi, ricordi, pensieri, Eclissica è per l’autore un'occasione per esplorare il proprio mondo interiore, raccontando i lampi e le crepe che conducono alla creazione artistica e dando nel contempo al lettore una visione del mondo originale e autentica.

Nella splendida cornice del centro storico di Volterra torna il Volterra Comics and Fantasy. Letteratura, fumetti, cosplay, musica, k-pop: un appuntamento imperdibile per appassionati e non nella città del mistero per eccellenza. L'evento, che si tiene sabato 21 e domenica 22 maggio, si inserisce così all'interno del cartellone di Volterra Capitale Toscana della Cultura 2022 e presenterà fumettisti e Mangaka sotto le logge, spettacoli in piazza e molto altro. Con una novità di quest'anno: la possibilità di poter fare photo shooting e scatti artistici al Teatro Romano.

Finalmente arriva a Pisa l'evento di beneficenza motociclistico più grande al mondo. È la 'The distinguished gentleman's ride', che domenica 22 maggio porta nel centro storico della città (e fino a Marina di Pisa) una suggestiva sfilata di moto d'epoca. Il dress code è quello dei gentleman's inglesi con moto d'epoca, moto classiche, sidecar, cafè race e similari, l'immancabile Vespa. Veicoli più recenti saranno comunque ben accetti. Tutti i fondi raccolti andranno a favore della ricerca sul cancro alla prostata e sulle malattie mentali dell'uomo.

Un altro imperdibile evento di beneficienza vede questa volta protagonista la musica. Juliana Steinbach, pianista di fama internazionale, si esibisce infatti sabato 21 maggio nell'Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna, in un concerto in favore dei rifugiati ucraini a Pisa. Il programma spazia tra i grandi della musica classica, da Bach a Chopin fino a Mussorgsky.

In questa stagione l'Oasi della Cornacchiaia è nel pieno del suo splendore. Cosa c'è di meglio di un visita guidata più ampia per poterla ammirare? L'appuntamento è per domenica 22 maggio in occasione della 'Festa delle Oasi 2022' con una doppia visita guidata all'interno del Bosco della Cornacchiaia, una parte del Parco di San Rossore dove sono state meno incisive le alterazioni da parte di uomini e animali. Insomma, una giornata nella natura incontaminata.

Ricco anche il calendario degli spettacoli teatrali. Tra questi domenica 22 maggio c'è 'Funambole' al Teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa. Cosa comporta nascere donna nella società di oggi? Dal desiderio di parlare, senza veli, dell’esperienza della conoscenza di sé è nato questo spettacolo teatrale, che racconta la storia di tre ragazze alla scoperta del femminile e dell’essere donne. E nelle ultime fasi di progettazione si è unito anche Nicola Buttafuoco (produttore musicale e chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari) che ha composto le musiche.

Per i più piccoli arriva domenica 22 maggio alla Città del Teatro di Cascina 'Jack e il fagiolo magico', un bellissimo spettacolo pieno di magia e poesia. Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese, in scena si racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

