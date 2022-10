Penultimo weekend di ottobre: cosa fare a Pisa e provincia Qualche idea per sabato 22 e domenica 23 ottobre

Colori autunnali e specialità del territorio. Quale combinazione migliore per trascorre un weekend in completo relax? Ecco qualche consiglio tra Pisa e provincia.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre nella splendida Volterra si rinnova l'appuntamento con 'Volterragusto', manifestazione storica del panorama regionale, un imperdibile punto di ritrovo per le famiglie e appassionati di buon cibo. Protagonista assoluto è Sua Maestà il tartufo, prodotto simbolo di questo territorio, accompagnato da tanti piccoli artigiani del gusto - dai formaggi ai salumi, dai dolci al cioccolato, degustazioni di vini e tanto altro ancora. Ricchissimo anche il calendario degli eventi: dal Palio dei Caci al gruppo storico degli sbandieratori, dai laboratori culinari al trekking e alla visite (è il caso delle Saline di Volterra o della Torre del Maschio).

Per rimanere in tema di prelibatezze, nel weekend (sabato 22 e domenica 23 ottobre) è prevista l’ottava edizione della Sagra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi a Ponte a Egola. Un'occasione per gustare in tutte le sue forme una vera e propria eccellenza del territorio. E la sagra prevede sia la consumazione sul posto sia da asporto, con le classiche specialità al tartufo bianco come tagliolini, risotto, bistecca, filetto, scaloppine, uovo al tegamino. Altro protagonista: il fungo porcino, con molti piatti a tema.

Un pomeriggio tra gli ulivi (e l'olio) della Valgraziosa. Alla Fattoria San Vito di Calci domenica 23 ottobre c'è la festa dell'olio novo. Nel giardino, davanti alla cantina e circondati dalla vigne, sarà possibile degustare gratuitamente bruschette con olio nuovo accompagnate dai vini naturali biologici della Fattoria.

Sapori tradizionali della terra toscana, le creazioni di artigiani locali, i profumi della nuova stagione. Domenica 23 ottobre a Castelfranco di Sotto è in arrivo il Mercato Straordinario di Autunno: oltre 65 banchi "sparsi" tra la zona ristoro della sagra e il centro storico.

La Mostra del Disco di Pisa torna in centro città, nella location in Logge di Banchi, per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni per promuovere l'ascolto della musica di qualità. Sabato 22 e domenica 23 ottobre giungeranno da tutta Italia espositori con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche. Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

Sabato 22 ottobre è in programma l’inaugurazione pubblica degli affreschi settecenteschi appena restaurati nella chiesa dei Santi Lucia e Fabiano, organizzata dalla parrocchia di Molina di Quosa. Un'occasione per rivedere un'opera d'arte che torna al suo antico splendore. E nei locali della canonica sarà offerto ai partecipanti un buffet freddo con aperitivo.

Visita culturale e gioco. Il risultato è un pomeriggio per grandi e piccini all'insegna dei Lego® al Palazzo Comunale di San Miniato: sabato 22 ottobre, in aggiunta alla visita alle sale che racchiudono bellissimi affreschi medievali ed altre opere d’arte, sarà possibile partecipare al workshop con i mattoncini più famosi per ricostruire secondo fantasia il simbolo della città di San Miniato, la Rocca Federiciana.

'Tra Castelli e Castagne': una suggestiva escursione tra castagni secolari, sentieri nel bosco, antichi eremi e fortezze medievali sui sentieri tra Ripafratta, Molina di Quosa e Pugnano, che risplendono nela bellezza dei colori autunnali. Il ritrovo è domenica 23 ottobre alla Bottega di Ripafratta.

Pisa città di navi e navigatori, fin dai tempi antichi è testimone di commerci con le più grandi civiltà. E tra i prodotti trasportati su queste rotte non poteva mancarne uno vecchio forse quanto l'umanità: il vino. La fortuna di avere avere un Museo delle Navi colmo di reperti che possano ricondurre anche a questo commercio ha spinto la Fisar di Pisa a proporre domenica 23 ottobre un incontro aperto alla cittadinanza dove ripercorrere le tappe di questo rapporto antico tra l'uomo e il nettare degli dei. E dove esplorare anche la vinificazione in anfora.

Qui per conoscere tutti gli eventi