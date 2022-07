Weekend 'rosso' di luglio: cosa fare a Pisa e provincia Qualche idea per sabato 23 e domenica 24 luglio

Una settimana 'rossa' in tutti i sensi, tra l'afa che non accenna a diminuire e i vari incendi che purtroppo hanno interessato anche la provincia pisana. Intanto, nella speranza che la situazione migliori, ecco qualche idea per il fine settimana (oltre a cercare un po' di refrigerio) tra cene sotto le stelle, musica, feste, shopping, esercizio fisico e buon cibo.

Parte proprio questo fine settimana la prima edizione del 'Monte Pisano Art Festival'. Si comincia nella splendida cornice di Calci, dove sabato 23 luglio va in scena l'opera teatrale 'Pagliacci' di R. Leoncavallo. Domenica 24 invece spazio alle camminate tra gli ulivi che contribuiscono a rendere così bella la Valgraziosa. La sera gran finale con la Cena sotto le stelle davanti alla Certosa.

L'estate di Tirrenia entra nel vivo sabato 23 luglio con il grande ritorno della 'Notte Blu', appuntamento giunto alla 10ª edizione. Un mix di musica live, esibizioni di fitness e spettacoli per un format inedito che a partire dalle 20 fino a tarda notte animerà il cuore pulsante di Tirrenia nelle zone di piazza Belvedere, via Belvedere e la riqualificata area di Ciclilandia. Tanti gli eventi in programma: presentazioni di libri, mercatino dell'artigianato, sport e tanta musica, dalle street band al gran finale con il Dj Set di Radio Mitology.

La moda incontra la geotermia: nello splendido scenario dell’arena geotermica, all’interno della Centrale 3 di Larderello di Enel Green Power, saranno protagoniste di un fashion show esclusivo le creazioni di Stefano De Lellis, designer di moda originario di Pomarance che ha vestito tanti personaggi famosi, da Michelle Hunziker a Emma Marrone e Barbara D’Urso. L’evento si chiama 'Women Love Body’ ed è in programma sabato 23 luglio. Una sfilata di moda in uno scenario a dir poco inedito, seguita da un apericena e, per concludere in bellezza, un Dj Set unico con nomi del calibro di Ricky Le Roy, Principe Maurice e Massimo Logli.

Sabato 23 e domenica 24 luglio a Volterra va in scena 'MILONGA. Variazioni sul tema', una due giorni dedicata al tango. Lezioni aperte, serate danzanti, video e la musica di grandi compositori come Astor Piazzolla. Il tutto in splendidi scenari come Piazza dei Priori e Palazzo Ricciarelli Dello Sbarba.

Per continuare in tema musicale, la Filarmonica di Peccioli sarà presente domenica 24 luglio al Teatro Laveria in località La Miniera (Montecatini Val di Cecina) con un programma che farà cantare tutti sulle note delle canzoni di Vasco Rossi.

A Buti, nella contrada di San Rocco, sabato 23 e domenica 24 luglio arriva un appuntamento da leccarsi i baffi (nonostante il caldo): la ventiduesima Sagra del Maccherone con cibo squisito, tanto vino e ottima musica dal vivo tutte le sere.

Per chi invece vuole dedicarsi a un po' di attività fisica diversa dal solito, sulla spiaggia di Marina di Vecchiano domenica 24 luglio è in programma di allenamento di Hwa Rang Do, basato sullo studio delle armi tradizionali: bastone lungo, a due pezzi e spada. Durante l’allenamento tutti i praticanti avranno la possibilità di studiare le tre armi, andando ad affrontare i principi teorici e pratici del loro utilizzo nel contesto della tradizione marziale del Tae Soo Do e Hwa Rang Do.

Qui per conoscere tutti gli eventi del weekend.