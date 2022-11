Cosa fare a Pisa e provincia nell'ultimo weekend di novembre Qualche consiglio per sabato 26 e domenica 27 novembre

Mercatini di Natale, teatro, circo, laboratori. E anche grande artigianato, escursioni nelle profondità della terra, e tanto altro ancora in questo fine settimana di fine novembre.

È già aria di Natale a Calci con il mercatino che sabato 26 novembre animerà l'area intorno alla Pieve romanica con banchetti di artigiani, produttori locali di olio, vino, miele... stand gastronomici e street food. Un'occasione per scegliere i regali di Natale a km 0 e per sostenere le piccole realtà del territorio. Musica, laboratori per bambini, la casa di Babbo Natale e altre sorprese allieteranno il week end.

Spettacoli, laboratori, clowneria, teatro e circo. Ma anche incontri, conferenze, musica, parate lungo le strade, workshop, cabaret, street food. Continuano anche sabato 26 e domenica 27 a Pontasserchio (San Giuliano Terme) i ‘Driin Days’, quattro giorni ricchissimi di eventi e un unico filo conduttore: le potenzialità dell’arte e la creatività del circo contemporaneo per veicolare tematiche sociali.

ARTour il bello in piazza: arriva a San Miniato la prima mostra-mercato dell’artigianato artistico e della moda. Appuntamento per i giorni sabato 26 e domenica 27 novembre in Piazza del Bastione. L’evento - che si svolgerà all’interno dell’attesissima Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato - vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori artigiani di CNA Pisa che, oltre alla vendita, offriranno durante il pomeriggio laboratori didattici dedicati anche ai bambini.

Sabato 26 novembre un’occasione unica per esplorare il cuore sotterraneo del Monte Pisano: la grotta del Monticello, che può essere considerata la più bella grotta del Monte Pisano e, seppur di dimensioni modeste, ha al suo interno una grande varietà di concrezioni calcaree: stalattiti, stalagmiti, grandi e piccole, colonne e ventagli, pareti ricoperte di colate e canne d’organo. Non è necessario avere esperienze pregresse specifiche per scendere nella grotta: la visita si svolge accompagnati da guida esperta e autorizzata ed è organizzata per dare la possibilità a chiunque di scoprire questo affascinante mondo sotterraneo.

Dall’Orchestra di Piazza Vittorio a Pisa. Ziad Trabelsi, musicista e compositore tunisino, porterà i ritmi caldi della sua terra al Lumiere sabato 26 novembre. Un artista che fonde con grande stile la tradizione sonora araba con le suggestioni musicali d’Occidente: la musica francese e italiana, ma anche il mondo delle songs e dei riffs provenienti dal rock e dal blues anglo-americano.

Un affascinante borgo cristallizzato all'epoca medievale, le case-torri, la stupenda pieve e una rocca rimaneggiata da Brunelleschi. Aperitivo al termine della visita. Un'occasione, domenica 27 novembre, per conoscere un luogo affascinante vicino a casa: Vicopisano.

