Ultimo weekend di agosto: cosa fare a Pisa e provincia Qualche idea su cosa fare sabato 27 e domenica 28 agosto

L'estate ormai si sta avviando verso la fine. Certo, in teoria dura fino al 23 del prossimo mese, però già la parola settembre evoca l'arrivo dell'autunno e il ritorno alla solita routine. Ecco qualche consiglio per godersi al meglio questo weekend di fine agosto.

Sabato 27 agosto tutti con il naso all’insù per il consueto spettacolo dei fuochi d’artificio sul lungomare di Marina di Pisa, un appuntamento che torna a 'infuocare' il mare di mille colori dopo lo stop imposto dalla pandemia. Insomma, uno spettacolo da non perdere e sarà visibile da tutto il lungomare.

Una notte magica, in cui piazza dei Priori a Volterra si accenderà dei colori e dei suoni del Medioevo. Sabato 27 agosto prossimo torna il LUDUS BALISTRIS - Palio dei Balestrieri, uno spettacolare e suggestivo torneo di tiro con la balestra antica da banco con il duello tra sei delle compagnie di balestrieri migliori d’Italia. L’evento riporta alla luce le antiche tradizioni dei balestrieri volterrani i quali, quando non erano impegnati in battaglia, al fine di adempiere all’ordine di addestramento a loro impartito, indicevano e partecipavano a tornei. Ci saranno anche l’esibizione degli Sbandieratori e Musici dei Terzieri della Città di Cortona e uno spettacolo scoppiettante di fuoco. Il tutto allietato dalle sprezzanti rime di Messer Lurinetto da Siena.

Si svolgerà sabato 27 agosto a Santa Luce (Pisa) al Belvedere Menichini lo spettacolo della Compagnia lirica livornese dal titolo 'Una sera al Cafè Chantant'. Un tuffo nel passato ridanciano dell’avanspettacolo, che assieme al cafè chantant si sviluppò in Italia tra gli anni Trenta e Cinquanta. Il genere è derivato dal varietà, per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Da qui partirono grandi attori teatrali e cinematografici italiani tra cui Peppino De Filippo, Totò, Aldo Fabrizi, Lino Banfi e Alberto Sordi.

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto d Agnano (nel comune di San Giuliano Terme) si terrà l’ormai trentennale Sagra della Polenta. Si punta tutto sull'uso di prodotti locali a partire dalla polenta e dall’olio extra vergine di oliva al cinghiale cacciato sui monti pisani. Inoltre sono state coinvolte le attività commerciali per promuovere i loro prodotti, dando così una maggiore visibilità alle filiere locali.

Sabato 27 agosto, sulla bellissima terrazza del Bagno La Rondine a Calambrone, avrà luogo una suggestiva degustazione al tramonto sul mare e con vini esclusivi. Presenti infatti i vini greci di Monemvasia, vini che hanno fatto la storia e attraversato i millenni giungendo fino ai giorni nostri. Monemvasia è oggi un bellissimo e suggestivo borgo, da cui secoli fa partirono le navi greche alla conquista del continente europeo, trasportando le varietà di uva che si coltivano ancora oggi.

Domenica 28 agosto a Casciana Terme arriva l’appuntamento celebrativo 'Storia di un Rally', organizzato dalla Laserprom 015 e la Pegaso Historic. Si parte con l'esposizione cartacea e fotografica sulla storia del Rally di Casciana, proiezioni di filmati e camera car, esposizione di auto Pegaso Historic-snep; poi l'incontro con gli ospiti, tra cui il pluricampione Andrea Aghini. Infine un'apericena de 'La casa dello chef', con il dj a allietare la serata.

Qui per conoscere tutti gli eventi in programma