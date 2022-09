Primo weekend di settembre: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 3 e domenica 4 settembre

Niente da fare, ormai settembre è arrivato. Ergo, fine delle vacanze per la maggior parte di noi. Ma anche questo mese ha tanto da offrire: feste medievali, concerti, buon cibo e tanto altro ancora in questo weekend di inizio settembre.

Un’edizione speciale quella della Festa Medievale di Vicopisano di sabato 3 e domenica 4 settembre, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Gli spettacoli di strada, itineranti per chiassi, piazzette e scorci di Vicopisano, saranno ancora più coinvolgenti con sbandieratori, giocolieri, acrobati aerei, mangiafuoco, trampolieri. E poi cene medievali e stand dove potersi rifocillare come nel Medioevo. Nella giornata di domenica ci sarà invece un'attenzione speciale per i bambini.

Il Foody Beer Fest si trasferisce a Castelfranco di Sotto con 4 giorni di festa, divertimento e musica. Dal primo a domenica 4 settembre il centro storico si animerà di eventi per una lunga festa di fine estate per grandi e piccini. Tantissima la musica in programma, e ovviamente sarà possibile godersi tante squisitezze e tentazioni per il palato in un'area food truck con tante specialità.

Si torna indietro nel tempo, alla Pisa etrusca e romana grazie a una passeggiata notturna con videoproiezioni. Un itinerario inedito nel centro storico che tocca angoli della città mai visti prima. Domenica 4 settembre Acquario della Memoria propone 'Nerone Night Experience', un nuovo appuntamento con il walking cinema. Si parte da immagini e racconti della Pisa etrusca per arrivare al periodo romano attraverso fonti storiche, riprese aeree integrate con ricostruzioni 3D, ombre animate, iconografia storica. E nelle varie tappe si sveleranno i misteri della città romana.

Torna il Festival Statale 439 a Cascine di Buti. E quest’anno, domenica 4 settembre, la partecipazione eccezionale dei Modena City Ramblers. Un concerto nel cuore del paese, sulla strada statale che appunto porta questo nome. Come tutti gli anni in apertura al concerto si esibiranno alcuni gruppi emergenti locali e a seguire l’esibizione dei Modena.

Già la location, villa Crastan, merita. Se poi ci si aggiungono le note jazz dell'Ensemble Jazz dell'Accademia, con musiche originali, il tutto diventa irresistibile. La Summer Edition del Pontedera Music Festival arriva infatti nel cuore di Pontedera, dove il giardino di villa Crastan ospiterà sabato 3 settembre l'appuntamento con 'Pierino e il lupo in jazz'.

Cantautrice eclettica, a volte ironica, altre aggressiva, travolgente, melodiosa, dolce. Qualcuno la definisce una 'fantasista della musica'. Teresa Plantamura salirà sul palco del Giardino La Nunziatina di Pisa sabato 3 settembre, con Davide Bellazzini, per l’atteso live dedicato al progetto musicale, culturale e sociale 'Parole Liberate'. Un gioco con gli strumenti musicali, con vari sound, motivi conosciuti e rielaborati con piacevole stravaganza, stimolando suggestioni che arrivano da ogni latitudine del globo musicale.

Sabato 3 settembre ultimo appuntamento della rassegna 'Primavera/estate 2022' di Molina mon amour. Sul prato della pieve di Pugnano, dopo due anni, torna in scena Elisabetta Salvatori con il suo nuovo spettacolo: 'Un prete, due santi, un confine e 4.000 pezzi unici'. Si tratta, riassumendo, del racconto del museo di San Pellegrino in Alpe e della memoria legata a quei luoghi.

