Weekend del primo maggio: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio tra escursioni a piedi e in bicicletta, gite in battello, voli panoramici in elicottero, musica, fiere e incontri in biblioteca

Se la giornata del 25 aprile, anniversario della Liberazione, è cascata a pennello, il fine settimana del primo maggio è meno fortunato nelle tempistiche. Sì, perchè la tanto attesa Festa dei Lavoratori cade proprio di domenica. E se non si può essere sempre fortunati, almeno le cose da fare a Pisa e provincia non mancano. Con tutti i mezzi possibili: dalle escursioni a piedi alle biciclettate, dalle gite in battello ai voli panoramici in elicottero. Senza dimenicare la musica, le fiere e gli incontri in biblioteca.

Sabato 30 aprile torna la possibilità di godersi una bella gita in battello lungo l'Arno. Dallo scalo Roncioni, in pieno centro storico a Pisa, fino a bocca d’Arno (e ritorno). Un'occasione per godersi il paesaggio e per conoscere tutte le storie che si snodano lungo il fiume. Storie di Navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e muggini saltati dalle reti dei pescatori. La prenotazione è obbligatoria.

Se la prospettiva dal fiume non basta, c'è anche un altro modo per ammirare il paesaggio pisano. Insolito, certo, ma tra i più suggestivi. Basta salire su un elicottero. Non è cosa da tutti i giorni, ma in occasione di domenica primo maggio sarà possibile provare un'esperienza di volo panoramico nella splendida cornice dell'aviosuperficie di Pratello. Il tour aereo, della durata di poco meno di 10 minuti sopra i 3200 ettari di bosco della tenuta di Pratello, sorvolerà la campagna pisana ad una quota di circa 200 metri su un circuito panoramico per poi puntare sopra Castelfalfi e scoprire improvvisamente la bellezza degli scorci di questo magnifico borgo.

Per chi invece preferisce mezzi più tradizionali, ma comunque capaci di regalare paesaggi meravigliosi, domenica primo maggio è in programma un'escursione in bicicletta attraverso la campagna pisana fino a Fauglia, in mezzo alle colline toscane. Il percorso, di circa 50 km complessivi, si svolge quasi interamente su strada asfaltata, con brevi tratti sterrati, e prevede due km di salita per raggiungere l'abitato di Fauglia, dove sarà possibile pranzare al sacco o al ristorante.

In questo fine settimana non mancano nemmeno le escursioni da fare a piedi. Un bell'itinerario, senza andare troppo lontano, è quello che segue il 'Sentiero Pisa' o '00', un percorso assiale da un capo all’altro del Monte Pisano. Partenza da San Giuliano Terme in direzione di Ripafratta, passando anche per il celebre passo di Dante. L'appuntamento è per domenica primo maggio.

Continua anche in questo fine settimana l'appuntamento con l'Agrifiera al Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. Tantissimi gli eventi: intanto domenica primo maggio c'è la tanto attesa premiazione della migliore Torta co' bischeri, mentre sabato 30 aprile al già ricco cartellone si aggiungono diverse presentazioni di libri. Ci saranno poi camminate alla ricerca guidata delle erbe spontanee, giochi del passato, moto vinile e tanta musica. Senza dimenticare ovviamente i numerosi stand dedicati all'agricoltura, ai fiori, all’artigianato, all'equitazione e alle produzioni enogastronomiche d'eccellenza del territorio.

Sabato 30 aprile è l’International Jazz Day, una giornata per apprezzare il fenomeno culturale e musicale del Jazz e la sua capacità di unire le persone in tutti gli angoli del globo. E a Pisa si festeggia con un doppio concerto (in streaming e in presenza) al Circolo Exwide. Il primo è il 'Conduction Lab' del Liceo Carducci di Pisa, che si esibirà in concerto con un vero e proprio laboratorio musicale di improvvisazione. Il secondo invece vede sul palco il quartetto 'Play Ellington!', 'mostro sacro' del Jazz.

Una visita guidata nel cuore di Pisa alla scoperta dei luoghi di Galileo. Sabato 30 aprile è in programma un tour cittadino che ripercorre i luoghi, più o meno conosciuti, collegati allo scienziato pisano. Dal battistero, trasformato in un luogo di esperimento, alla Torre della Verga d'Oro, dal Palazzo della Sapienza alla casa in cui visse, solo per citarne alcuni.

Se il tempo non regge, domenica primo maggio ci si può rifugiare in un museo. Tra questi uno dei più ricchi e poco conosciuti del territorio è quello di San Matteo a Pisa, dove sono conservate alcune delle opere più importanti dell'arte medievale. Un'occasione per scoprirle (o riscoprirle) con una visita guidata.

Un pomeriggio tra i libri. Sabato 30 aprile torna l’appuntamento con i Bibliosabati, le aperture straordinarie della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto. Ad essere presentato questa volta è il libro di Andrea Falaschi 'L'imbroglio di carta' edito da 'La Grafica Pisana' di Bientina: un originale volume, curatissimo dal punto di vista grafico, che raccoglie e racconta la collezione personale dell’autore di 130 tra locandine, manifesti e fotobuste in un percorso a ritroso dal 2010 al 1934. Insomma, un vero e proprio 'omaggio' alla grafica.

Qui per conoscere tutti gli eventi.