Primo weekend di giugno: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 4 e domenica 5 giugno

Il giugno (pisano) è arrivato e ormai l'estate, insieme alle tante agognate vacanze, è sempre più vicina. Per chi però, tra una gita al mare o un'escursione in montagna, passa qualche ora a Pisa e dintorni, non manca la scelta tra degustazioni di vini e specialità in mezzo alla natura, arte, mostre, gite in battello, tartufi estivi, musica classica, danza e tanto altro ancora.

Un percorso nella bellezza della campagna toscana tra specialità del territorio e degustazione di vini. Dopo due anni di stop causa pandemia, torna la Mangialonga, la passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi nel Comune di Pontedera. L'appuntamento con la sedicesima edizione è per domenica 5 giugno con un itinerario di circa 13 chilometri da percorrere su sentieri immersi nel verde, fra Treggiaia, Montecastello e La Rotta. Sette le tappe previste con vari banchi di assaggi dei prodotti tipici del territorio, accompagnati dai vini, posizionati lungo il percorso, per un programma di grande qualità.

Dall'arte del cibo a quella in senso stretto. A Pisa questo fine settimana debutta la 'Pisa Art Week'. Nuove mostre, vernissage, laboratori, aperitivi, proiezioni a ingresso gratuito. Un unico filo conduttore: l'arte può essere ed è davvero per tutti. In più per l'intera durata dell'evento sono previste visite guidate gratuite al Museo di Palazzo Reale e al Museo di San Matteo.

Al centro c'è lei, la Musica con la M maiuscola. Domenica 5 giugno Pontedera ospita protagonisti di livello internazionale al pianoforte e al violoncello, impegnati in quattro appuntamenti concertistici distribuiti in tutta la giornata e in tutta la città. Insomma, è tempo del 'Pontedera Music Festival 2022', con tantissimi ospiti anche giovani. Non mancheranno nemmeno le iniziative collaterali tra colazioni, apertivi, laboratori musicali, registrazioni di brani e visite speciali.

La creazione del burattino Pinocchio, l'incontro con Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fatina dai capelli turchini e l’incorreggibile Lucignolo. Sabato 4 e domenica 5 giugno le mirabolanti avventure di Pinocchio sono raccontante in un percorso appassionante e coinvolgente nell'inaspettato scenario delle Mura di Pisa. L'attore Massimo Risi condurrà infatti un incredibile ed entusiasmante itinerario di danza e teatro in quota, attraverso alcune tappe della storia di Pinocchio di Carlo Collodi.

Tartufo tutto l’anno, quindi anche nella stagione più calda che sta per iniziare: domenica 5 giugno c'è l'inaugurazione della prima Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato, nuova tappa del percorso di valorizzazione di San Miniato attraverso i suoi tre tartufi (il bianco pregiato autunnale, il marzuolo primaverile e il nero estivo). E per celebrare al meglio quest'eccellenza c'è un ricco programma nelle vie del centro storico: stand, cooking show, degustazioni guidate, dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo e cacce al tesoro.

Dallo Scalo Roncioni, in pieno centro storico a Pisa, fino alla foce a Bocca d’Arno. Quale modo migliore per godersi una bella e calda giornata di giugno se non a bordo del battello che attraversa le fresche acque dell'Arno? E il fiume racconta molte storie: parla dei Navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori. L'appuntamento è per domenica 5 giugno.

Alla Stazione Leopolda di Pisa sabato 4 e domenica 5 giugno arriva Ganzo Comics. Presenti espositori qualificati che porteranno in fiera gadget, artigianato, videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e molto altro. Oltre alla mostra mercato, l’evento sarà animato da moltissime iniziative: dalle aree boardgames a quelle dedicate ai giochi da tavolo, dalla zona Lego a Star Wars, fino alla Safe Room Easy, al cui interno i partecipanti, per potersi salvare, dovranno risolvere un enigma entro un tempo limite. E tanto altro ancora.

A Montecatini Val di Cecina domenica 5 giugno è invece il momento della 'Festa del Cacciatore', un evento dedicato a tutti gli amanti dei cani e non solo. Oltre alle esibizioni e alla gara cinofila, previste diverse attività tra cui il Gioco dei Tappi, il Truccabimbi, gli stand gastronomico (dalle ore 19:30). E ancora balli di gruppo e Baby Dance con la scuola BalliAmo.

