Primo weekend di febbraio: ecco cosa fare a Pisa e provincia Escursioni nella natura, visite guidate, ma anche incontri letterari, spettacoli di burlesque e improvvisazioni teatrali

Boschi e laghi dove il traffico delle città è solo un vago ricordo. Non è comunque detto che per farsi una bella passeggiata bisogna per forza abbandonare i centri abitati. Escursioni nella natura, visite guidate, ma anche incontri letterari, spettacoli di burlesque e improvvisazioni teatrali. Ecco cosa offrono Pisa e provincia nel weekend del 5 e 6 febbraio 2022.

Tanti saluti al traffico e alle luci cittadine. Domenica 6 febbraio ci si può immergere in una natura incontaminata fatta di acque, piante, boschi e laghi. La zona è quella del Padule di Bientina, designata dal Ministero dell’Ambiente come Zone Umida di Importanza Internazionale. Qui sono in programma due tipologie di escursioni. La prima include non solo la visita al Bosco di Tanali, al Bosco del Bottaccio e al Lago della Gherardesca, ma anche un'affascinante caccia fotografica per chi vuole 'armarsi' di macchina professionale o di smartphone. La seconda invece, più corta e meno complicata, porterà i partecipanti nella bellissima Riserva Naturale del Lago di Sibolla, una piccola ma significativa zona umida.

Ville antiche, centri radio, canali umidi, campi agricoli e boschi con alti e vetusti allori. Sono questi gli elementi che costellano il percorso del'escursione in bicicletta in programma domenica 6 febbraio nella Tenuta agricola di Coltano, un territorio affascinante del Parco di Migliano, San Rossore e Massaciuccoli e un tempo ricoperto dalle acque. In sella alla propria bici si attraverseranno così gli ambienti naturali più iconici di questa Tenuta, costeggiando in alcuni casi vari corsi umidi.

Passa il tempo, ma il Burlesque non perde il suo fascino. E regala a Pisa, nello spazio Balabiòtt, due serate di puro divertimento e glamour. Sabato 5 e domenica 6 febbraio ad animare il palco è infatti uno spettacolo di Burlesque con numeri totalmente nuovi, dopo il successo e i sold out di ottobre e novembre.

Per chi invece vuole godersi la bellezza della grande narrativa italiana, riparte a Palazzo Blu a Pisa il ciclo di incontri (in presenza e a distanza) alla scoperta dei ‘classici’ della letteratura e di autori centrali nel panorama contemporaneo. Domenica 6 febbraio è la volta di ‘Ragazzi di vita’, capolavoro di Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. È il primo romanzo pubblicato da Pasolini nel 1955, prima ferocemente criticato e poi al centro di un processo per offesa del comune senso del pudore che si concluse con una piena assoluzione. Un libro da riscoprire sulla vita nelle borgate romane.

Quattro squadre che rappresentano i filoni principali dell’università pisana ('Scienziati', 'Umanisti', «'Ingegneri' e chi ha percorso la via dell’'Università della strada'). Solo loro i contendenti della 'battaglia' a colpi di improvvisazione teatrale che si terrà domenica 6 febbraio sul palco del Teatro Nuovo di Pisa. Questo è il primo di una serie di incontri che porterà poi a eleggere un vincitore, scelto dal pubblico. Nulla è vietato ed ogni espediente teatrale è permesso, ad esclusione dell’inscenare qualcosa di già visto e del copiare lavori esistenti: è così che davanti agli occhi del pubblico si crea uno spettacolo unico ed effimero nella sua irripetibilità.

Un viaggio nella storia della millenaria comunità ebraica pisana. E la possibilità di ammirare oggetti unici, come l'Haron Ha Kodesh del XVI secolo. Quando? Domenica 6 febbraio grazie alla visita guidata alla Sinagoga, in pieno centro storico. Situato qui dal 1595, l'edificio deve la sua forma attuale al progetto di restauro dell'architetto Marco Treves, realizzato a metà '800. La mattina sono disponibili anche visite guidate al cimitero ebraico, che si affaccia su piazza dei Miracoli.

Le mura di Pisa rappresentano uno splendido e diverso punto di osservazione della città. E al contempo raccontano anche storie di condottieri, nobil donne e popolani che hanno abitato intorno ad esse. Domenica 6 febbraio una passeggiata e visita guidata dentro e fuori le mura medievali più lunghe d’Italia, un tempo difesa della città, .

Qui per scoprire tutti gli eventi a Pisa e provincia