Primo weekend di marzo: ecco cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il fine settimana del 5 e 6 marzo

Escursioni a piedi e in bicicletta, concerti, feste in piazza, degustazioni di vino, serate a teatro. La primavera è ormai vicina e risveglia gli appuntamenti a Pisa e provincia per il primo weekend di marzo. Ecco qualche consiglio

Torna (per la 22esima edizione) 'I Pisani più schietti', interamente dedicata ai vini del territorio. Si parte domenica 6 marzo alla Camera di Commercio di Pisa, dove si terrà un intero pomeriggio di degustazione. Bicchiere e taschina portabicchiere alla mano, si potrà scegliere tra i prodotti di ben 30 aziende del territorio delle Colline Pisane. Insomma, un'occasione unica per conoscere, grazie anche ai produttori e sommelier, la varietà offerta dal territorio della provincia pisana, ricco di differenze pedoclimatiche, esposizioni e tipologie. In programma anche due MasterClass (a numero chiuso e a pagamento): una dedicata al Syrah, l'altra al Sangiovese.

Un sabato sera avvolto dalle note jazz. Per il Pisa Jazz Spring Season arriva sul palco di Exwide (a Pisa) il sassofonista Francesco Bearzatti (insieme a Federico Casagrande, Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi) con Portrait of Tony, nuovo disco dedicato a una leggenda del jazz dalla vita irrequieta e avventurosa: il clarinettista, sassofonista e pianista di origine siciliane Tony Scott. Un musicista che ha suonato con i più grandi jazzisti dell’epoca d’oro come Errol Garner, Charlie Parker, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk.

Arte, danza e musica per festeggiare una delle più grandi icone dell'arte pop. Domenica 6 marzo 'Keith Haring is back' con un intero pomeriggio di iniziative che si terranno nel centro storico di Pisa. Esibizioni di danza hip hop, aerea e acrobatica in piazzetta Haring e a Palazzo Blu, mentre in piazza XX Settembre, dopo performance di hip hop e break dance, è tempo di ballare al ritmo del Dj set anni '80 con Alessandro Del Fabbro e vj Mapping.

In queste giornate dal sapore primaverile non mancano le occasioni per godersi la bellezza della natura. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 5 marzo è in programma 'Di pari passo', una bella passeggiata che consentirà di arrivare fino alle meraviglie naturalistiche custodite nella riserva della Bufalina, con visita alla Chiesina di Padre Pio, nella tenuta del Parco. A fare da guida Alessandra Buscemi dell’Associazione Nonsoloserchio Geoturismo, Escursionismo Nord Walking.

Donne sempre protagoniste con la visita guidata in bicicletta organizzata per le strade di Pisa sabato 5 marzo. Una pedalata sulle orme di alcune delle donne nate, vissute, o passate da Pisa nei secoli. Artiste e partigiane, sante e nobildonne, politiche e scienziate... chi sono state e che cosa racconteranno? La prenotazione è obbligtoria.

Da non perdere nemmeno l'escursione in programma domenica 6 marzo sul Monte Costa Moriglione. Dal Colle di Calci si camminerà fino a conquistare la vetta del monte, dove la vegetazione spunta tra le rocce ed il panorama che si presenta non ha eguali. Da qui infatti, come da una terrazza, si potranno ammirare contemporaneamente i due versanti del monte. Un bellissimo sguardo a 360° su gran parte del complesso del Monte Pisano con il suo monte più alto, il Serra. Poi la pianura, il mare, l’Appennino e le Alpi Apuane.

Per chi invece preferisce immergersi nlle atmosfere medievali di un borgo toscano c'è la camminata di domenica 6 marzo a Vicopisano, organizzata da Unicoop Firenze. Un percorso di 6 km che permetterà ai soci di camminare per il borgo, le sue vie strette, i camminamenti lungo le mura, i palazzi e le torri, rivivendo il Medioevo e le sue atmosfere. Nel centro storico di Vicopisano infatti sono tante le testimonianze dell’edilizia civile e militare medievale, ma anche del periodo di dominazione fiorentina. Tra queste la Rocca del Brunelleschi e il complesso di Palazzo Pretorio con le carceri segrete.

Non mancano all'appello nemmeno gli appuntamenti a teatro. Sabato 5 marzo al teatro Rossini di Pontasserchio va in scena lo spettacolo 'Il Settimo Continente', già vincitore di numerosi premi. Si tratta della storia di tre antropologi clown che, attraverso uno stile comico-surrealista, illustrano il tragicomico rapporto tra uomo e plastica. Tra goffi tentativi, belle speranze e improbabili soluzioni, si consuma la disperata impresa di compiere 'la grande magia', quella di far scomparire tutta la plastica del mondo. Un lavoro che vuole porre l’attenzione sul Pacific Trash Vortex, l'immensa isola di spazzatura che galleggia sulle acque dell'Oceano Pacifico.

Due storie straordinarie e molto diverse tra loro, sempre raccontate sui palcoscenici della provincia pisana. Alla Città del Teatro di Cascina sabato 5 marzo andrà in scena l’emozionante monologo di Nunzia Antonino dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel 'Lenòr', giornalista e donna di immensa cultura, vissuta nel 18esimo secolo in Italia. Una storia di grande coraggio, forza e perseveranza. Si va invece a tempi più recenti con l'incredibile vicenda del dottor Pacchiani, medico e psichiatra autodiagnosticatosi 'matto', raccontata con lo spettacolo il 'Medico matto' al Cantiere San Bernardo a Pisa sabato 5 e domenica 6 marzo. Pacchiani è stato psichiatra dell’ex manicomio di Volterra, conosciuto per la sua eccentricità e grande cultura. Poeta, viaggiatore e osservatore attento del mondo, attivissimo nella lotta politica, ha creato il suo straordinario personaggio incarnando il paradosso tra scienza e follia.

