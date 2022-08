Primo weekend di agosto: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il fine settimana del 6 e 7 agosto

Anche agosto è arrivato. L'estate entra nel vivo, anche se ormai ci siamo tutti "abituati" al caldo che da settimane fa boccheggiare a causa delle temperature record. Il rimedio, oltre all'aria condizionata? Un bel tuffo al mare, le latitudini montane e ovviamente gli eventi in programma per il weekend a Pisa e provincia.

Torna la fiera di Sant'Ermolao a Calci da sabato 6 e fino a lunedi 8 agosto. Tre giorni di intrattenimento, luna park in Via Brogiotti, mercato in via Roma, artigianato con Mestierando nei Giardini Sandro Pertini, street food in Piazza. E tanto intrattenimento con gli spettacoli in programma per la serata, dalla comicità toscana alla buona musica. Il tutto nella splendida cornice della Valgraziosa.

ll Parco Fiumi di Volterra, per tre giorni fino a sabato 6 agosto, diventa un luogo di scambio e condivisione di momenti sociali, un luogo vivo di relazioni che mette insieme concerti, conferenze e workshop. E ogni sera anche un'arena naturale per grandi artisti della nuova generazione, fino al cantautore romano Fulminacci. Appuntamento da non perdere per la terza edizione di Anti Social Social Park - Where Ideas Meet Music.

Dopo i concerti di Pisa Jazz Rebirth 2022 al Giardino Scotto di Pisa, gli appuntamenti continuano sul palco di Argini e Margini. Sabato 06 agosto alle ore 21:30 in concerto Tolga During 'Ottomani'. Un'occasione per lasciarsi trasportare, sulle rive dell'Arno, dalle note jazz a metà tra innovazione e tradizione. Le sonorità del quartetto sono infatti costruite attorno ad un peculiare esperimento di liuteria: una chitarra classica a doppio manico, di cui uno con tasti ed uno fretless, che ricorda un oud.

Sono aperte le prenotazioni per il tradizionale appuntamento di Molina mon amour che fa il suo ritorno dopo tre anni: la cena popolare aperta a tutti all'ex asilo 'nella Buca', che quest'anno è più che mai 'per ritrovarsi', una serata per stare insieme. Appuntamento a sabato 6 agosto con un ottimo menù e la musica del maestro Carlo Boccacci.

Fissato a sabato 6 agosto l'appuntamento con il 'clean up' organizzato da Plastic Free al Bagno degli Americani. Un pomeriggio all'insegna del rispetto all'ambiente e della sensibilizzazione sul tema. Duplice l'obiettivo: fare un'azione concreta per il territorio e far conoscere le problematiche relative a questo aspetto. Oltre alla possibilità di godersi una giornata in riva al mare.

L’Estate Bambina di CIRCUSBANDANDO torna domenica 7 agosto al Bagno Big Fish-L’Alba Associazione a Marina di Pisa con Paco Paquito e Celestina e la loro Danza Leggera. Un intrattenimento interamente dedicato alla danza, al ballo e alla musica. La colonna sonora sarà molto varia: dalle musiche medioevali a Strauss, dal Can-can al twist anni '60. Sempre protagonisti i bambini.

