Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend dell'8 e 9 gennaio Concerti, visite guidate, spettacoli teatrali e acrobazie circensi

Un weekend ancora 'in bianco' (precario) quello dell'8 e del 9 gennaio per la provincia di Pisa. Però tra concerti, visite guidate, spettacoli teatrali e acrobazie circensi c'è ancora la possibilità di godersi qualche ora di spensieratezza nel fine settimana, in piena sicurezza. Ecco qualche consiglio.

Continuano, sotto i drappeggi di un ampio tendone, le acrobazie, i giochi, le magie e le danze del Circo Krom a Calambrone. Anzi, quello di questo weekend è l'ultimo appuntamento per immergersi, sabato 8 gennaio, in un mondo unico con il cabaret di chiusura della rassegna natalizia che ha animato tutte le festività appena trascorse. Numeri circensi di acrobatica aerea e a terra, musica, intrattenimento e tanti artisti riuniti in un unico spettacolo. Insomma, una serata che promette risate ed emozioni nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Non si ferma la musica al ExWide Club di Pisa, che sabato 8 gennaio inaugura la stagione con il primo concerto dell'anno. Ed è il blues il genere scelto per questo importante incarico. A salire sul palco del Club è il duo 'Betta&Luti', alias Elisabetta Maulo e Roberto Luti. Due artisti che vanno dritti alle origini del blues, riscoprendo gli odori che portano verso New Orleans, cullati dalle rive del Mississippi. Un repertorio che spazia dalla meravigliosa Bessie Smith al grande e particolare Skip James, incontrando anche lo spiritual di Blind Willie Johnson. A fronte della situazione pandemica non sarà possibile consumare cibi e bevande durante il concerto.

Notte, un incidente in auto e una villa in cui è stato commesso un omicidio che chiama in causa tutti gli abitanti. Niente resiste alla suspance creata dalla sapiente penna di Agatha Christie. È suo 'L'ospite inatteso', che sabato 8 gennaio da libro si trasforma in uno spettacolo teatrale ugualmente capace di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. La 'scena del crimine' si sposta sul palco del Teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa che, nel rispetto delle norme sanitarie, si impegna a ridurre la capienza all’interno della sala e a disporre il distanziamento tra nuclei familiari diversi.

Non mancano nemmeno gli appuntamenti a teatro per i più piccoli. A La Città del Teatro di Cascina domenica 9 gennaio va in scena lo spettacolo 'Caro Lupo'. Titolo che rimanda all'inizio di una lettera, scritta dalla piccola Jolie, una bambina curiosa, coraggiosa e intraprendente che vive insieme ai suoi eccentrici genitori in una piccola casa in mezzo al bosco. Un giorno perde il suo inseparabile orso di pezza soprannominato Boh e, per ritrovarlo, si avventura nel bosco nonostante la paura. E lì incontra il Lupo.

Questo fine settimana può anche essere l'occasione per scoprire qualcosa di più su Pisa e dintorni. Sono infatti in programma diverse visite guidate a luoghi e monumenti più o meno conosciuti. Tra queste, sabato 8 e domenica 9 gennaio si potrà ammirare l'interno del Casino dei Nobili a Pisa, aperto al pubblico non da troppo tempo. Oltre al Palazzo, che comprende anche la sfarzosa Sala da ballo, sarà illustrato anche il contesto urbano nel quale il Casino era inserito, senza tralasciare curiosità e aneddoti. Per chi invece vuole 'abbandonare' la città, sempre nel weekend sono in calendario due visite guidate alla scoperta della Certosa monumentale di Calci.

