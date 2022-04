Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 9 e 10 aprile Qualche consiglio per il fine settimana

Si può festeggiare l'arrivo della primavera passeggiando tra fiori e piante da tutto il mondo. Oppure godendosi all'aria aperta cibi e bevande di ogni tipo e nazionalità. Ma in questo weekend pre-pasquale si potrà scegliere anche tra escursioni, camminate nei borghi medievali, concerti, cacce al tesoro e spettacoli teatrali.

Pisa entra nello spirito primaverile con la mostra mercato 'Verde Pisa'. Oltre ottanta aziende florovivaistiche da tutta la Toscana 'invaderanno' strade e piazze del centro storico da venerdì 8 a domenica 10 aprile. Non solo piante grasse, esotiche, ornamentali e da frutto, ma anche giardinaggio, orto florovivaismo, i settori dedicati all’arredo e progettazione giardini, ambiente ed energie rinnovabili. E ancora tecnologie ambientali, enogastronomia, artigianato e editoria. In programma anche un calendario di appuntamenti ed eventi tra concerti, conferenze e visite guidate alla scoperta delle curiosità cittadine e dei musei pisani.

Profumi e sapori da tutto il mondo arriveranno a Cascina per lo Street Food Fest 2022, la più grande manifestazione di cibo da strada della Toscana. Da venerdì 8 a domenica 10 aprile si potranno assaporare le specialità selezionate che verranno preparate al momento: dalle tradizioni italiane alla cucina thailandese e americana. Il tutto accompagnato da stand dedicati a dolci e bevande.

La magia del teatro incontra quella del cinema al Teatro Persio Flacco di Volterra. Nasce così 'Pagliacci', il capolavoro lirico di Ruggero Leoncavallo che debutterà domenica 10 aprile nel nuovo allestimento di Nicoletta Perondi, ricco di suggestioni felliniane e contaminazioni artistiche. Uno spettacolo che fa dell’utilizzo di proiezioni 3D, riprese in presa diretta, effetti ottici e montaggio cinematografico la sua cifra stilistica. E, in apertura, Francesca Fabbri Fellini, nipote del maestro del cinema italiano, presenterà la prima proiezione teatrale del corto 'La Fellinette', favola animata realizzata a partire da disegni dello stesso regista.

E la musica? Il Teatro Nuovo-Binario Vivo ospita anche sabato 9 aprile l’Underground festival, un evento che ha come filo conduttore l’autoproduzione e che porterà a Pisa un melting pot di stili e ritmi di artisti del panorama musicale underground italiano. Insomma, dall’elettronica al rock fino al post punk per una serata piena di sorprese.

Omaggio ad un grande della musica italiana. Al Teatro Rossini di Pontasserchio quattro artisti, provenienti da percorsi e strade diverse, si incontrano per celebrare le canzoni, l’ironia e la poesia di Lucio Dalla con un progetto a lui dedicato, 'Come è pronfondo il mare'. Sul palco non solo alcuni dei capolavori (rivisitati) del cantautore bolognese ('Come è profondo il mare', 'Anna e Marco', 'Futura', 'Cara'), ma anche brani meno famosi ma fondamentali per scoprire tutte le caratteristiche di uno dei padri della musica italiana a 10 anni dalla sua scomparsa.

Una visita guidata alla scoperta della splendida Volterra. Prima i padiglioni in disuso dell'ex manicomio. Poi il centro storico, vero e proprio gioiello d’arte etrusca, romana, medievale e rinascimentale. Qui la storia ha lasciato il segno con continuità attraverso testimonianze artistiche e monumentali: dalla Cattedrale al Palazzo dei Priori, dal Teatro Romano all’Acropoli Etrusca. L'appuntamento per il tour è domenica 10 aprile.

Una bella escursione da Ripafratta alle rovine di Castel Passerino, il 'castello dimenticato', nei pressi di Cerasomma. Domenica 10 aprile una guida ambientale condurrà i partecipanti sui sentieri del Monte Pisano, passando anche dal suggestivo Eremo di Rupecava e dalla località 'La Romagna'.

Una pianta misterosa da ricostruire. Indizi disseminati negli angoli più curiosi dell'Orto Botanico di Pisa. Torna domenica 10 aprile l'attività per famiglie proposta dall'Università di Pisa. I più piccoli dovranno recuperare tutte le tessere del puzzle per completare poi l’immagine finale della 'pianta misteriosa', mentre i genitori effettueranno in contemporanea una visita guidata dell’Orto.

Per i più piccoli non mancano nemmeno gli appuntamenti a teatro. Alla Città del Teatro di Cascina domenica 10 aprile va in scena la famosa fiaba di 'Jack e il fagiolo magico'. Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

