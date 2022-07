Cosa fare a Pisa e provincia nel secondo weekend di luglio Qualche consiglio per sabato 9 e domenica 10 luglio 2022

Tra siccità e sole splendente, quella 2022 è un estate torrida. Per i meno fortunati che ancora non hanno fatto i bagagli e non sono partiti per le tanto agognate vacanze, ecco qualche consiglio per passare un po' di ore, possibilmente al fresco, a Pisa e provincia.

Sabato 9 luglio il centro storico medievale di Santo Pietro Belvedere, nel Comune di Capannoli, si veste a festa per accogliere visitatori e turisti per una serata all'aperto all'insegna del buon cibo, dell'intrattenimento e della musica live. Tanta musica, performance di artisti e giocolieri e una vasta offerta di street food e degustazioni. Un unico filo conduttore: la luce, con decine di videoproiezioni che saranno lanciate sulle facciate degli edifici.

Trekking urbano a San Miniato tra cibo, cultura e avventura. Sabato 9 luglio è in programma un itinerario guidato alla scoperta della città con una passeggiata speciale tra storia, arte, panorami e prodotti locali. Dagli affreschi alle bellezze storico-architettoniche, dai tartufi agli aperitivi per una serata alla scoperta di un vero e proprio gioiello del territorio.

Dopo tre anni torna per l'intero weekend (sabato 9 e domenica 10 luglio) una delle sagre più attese dell’anno a Buti: la Sagra della porchetta, stinco e birra artigianale. A farla da padrone è naturalmente la porchetta, da gustare al piatto, in un semplice panino o con la deliziosa 'pasta alla porchetta', stinco al forno cotto nella birra artigianale e l’immancabile 'pasta alla puntaccollese'. Ampia anche la selezione di birre artigianali.

Dall’Egitto a Pisa: alla scoperta delle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani'. Sabato 9 luglio sono previste tre visite guidate gratuite che permetteranno di scoprire una delle più ricche e suggestive collezioni di antichità egiziane della Toscana in occasione de 'Le Notti dell'Archeologia', giunte ormai alla ventiduesima edizione.

Per chi invece preferisce dedicarsi alle bontà enologiche, sabato 9 luglio sulla bellissima terrazza del Bagno La Rondine a Calambrone avrà luogo una suggestiva degustazione al tramonto sul mare e con vini esclusivi. Saranno presenti infatti i vini greci di Monemvasia, vini che hanno fatto la storia e attraversato i millenni giungendo fino ai giorni nostri.

In occasione della Giornata Nazionale delle Pro loco, domenica 10 luglio le Pro loco della Tre Valli (Val di Cecina, Val D'era e Val D'elsa) danno un appuntamento in piazza dei Priori a Volterra per presentare i prodotti locali di ogni singolo Comune. Oltre alle eccellenze enogastronomiche del territorio, verrà allestito anche uno spazio per rapper e un altro dedicato allo Yoga. Ancora presente la musica con l'Accademia e il Tango Argentino.

Una semplice ma affascinante escursione di una mattinata (domenica 10 luglio) tra le Torri di Ripafratta, l’antica chiesa del monastero di San Paolo e la pieve romanica di Pugnano. Antiche chiesette, rocche medievali e sentieri che si perdono nella campagna pisana. Per concludere una bella cena con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta'.

Ascolto e osservazione sono le due parole chiave per questa escursione serale sulle rive della Riserva naturale del Lago di Santa Luce. Un'occasione, domenica 10 luglio, per ammirare da una prospettiva inedita, con il calare della sera, un luogo capace di regalare continue emozioni. Prevista anche la cena al sacco.

