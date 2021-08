Cosa fare nel weekend di Ferragosto a Pisa e provincia

Il weekend di Ferragosto è ormai alle porte. E come ogni anno si porta con sé la fatidica domanda: che cosa fare? Per i fortunati che si trovano già in montagna, in qualche città d'arte o sulle spiagge a godersi il sole il problema non si pone. In alternativa, per chi rimane nelle 'vicinanze' c'è da scegliere tra mostre, buona musica, street food, e visite alla scoperta della storia di Pisa e del suo territorio.

Ecco qualche consiglio su come trascorrere qualche ora nel weekend del 14 e 15 agosto.

La giornata di Ferragosto può essere infatti un'occasione per riscoprire, anche a pochi chilometri da casa, le bellezze del territorio. Tra queste ci sono sicuramente la Rocca fortificata da Filippo Brunelleschi e la Torre dell’Orologio di Vicopisano, entrambe aperte con la possibilità di visite guidatedomenica 15 agosto. Un vero e proprio tuffo nella storia che riporta al 1406, quando la rocca cadde in mano ai Fiorentini. Furono proprio i Medici ad affidare al più celebre architetto del tempo, Filippo Brunelleschi, il compito di riprogettare le fortificazioni in modo da garantire i rifornimenti anche in caso di assedio. Con i risultati che ancora oggi sono visibili in questo suggestivo borgo medievale. A incidere il paessaggio di Vicopisano è anche la medievale Torre dell'Orologio, costruita probabilmente con scopi militari e successivamente adibita a torre campanaria.

Per chi invece vuole passare il weekend a spasso per Pisa, può approfittare degli ultimi giorni di apertura della mostra 'Dinner For Two. Art Gathering Souls' di Rachel Lee Hovnanian, nella splendida cornice della Chiesa della Spina. Fino al 22 agosto sarà infatti possibile visitare l'esposizione, incentrata su temi di attualità come il pericolo insito nell'eccessivo uso dei supporti tecnologici di comunicazione. Fa riferimento a questo tema la principale opera esposta, 'Dinner for two', dove persino nel momento conviviale per eccellenza si perde il piacere di stare insieme. Un percorso che punta a far riflettere lo spettatore, che alla fine viene anche coinvolto dando il proprio apporto personale. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22.

Torna anche nel weekend di Ferragosto il 'Cittadella Street Food' a Pisa. Un'occasione per asseggiare specialità e prelibatezze nazionali e internazionali grazie ai food truck presenti all'evento: dagli hamburger alla polenta in tutte le salse, dagli arrosticini abruzzesi ai prodotti fiorentini. Ma non mancheranno nemmeno i bomboloni, la pizza cotta a legna, l'osteria medievale e altri piatti per tutti i gusti. Inoltre le serate del weekend, dal 13 al 15 agosto, saranno allietate anche da ottima musica: da quella anni '70, '80 e '90 alla cover band dei Rolling Stones.

Una notte di Ferragosto per sognare tra buona musica e viaggi lontani. È questa la proposta del circolo 'Il Fortino', a Marina di Pisa, per sabato 14 agosto. Alle 21.30, dopo la consueta cena di pesce, il prof. Massimo Baldacci porterà gli spettatori in altri mondi con 'Viaggi nell'Ade con o senza ritorno', narrando di temi cari alla letteratura di tutti i tempi e e radicati nella antica mitologia. A seguire, subito dopo le 22, concerto di chitarra di Francesco D'Angelo. Un percorso per chitarra fra acustico ed elettrico per dipingere i rapporti umani e l'incontro con la natura. Musiche originiali di D'Angelo, ma anche improvvisazione fra musica jazz, classica, tra Nord Europa e Sud America.

Per chi resta in città sabato 14 e domenica 15 agosto sono in programma due visite guidate alla scoperta di Pisa. La prima è dedicata agli ordini mendicanti, che hanno lasciato numerose tracce in città con la costruzione di imponenti chiese e conventi, capaci ancora oggi di conservare tutto il loro fascino. Il giorno di Ferragosto si andrà invece alla scoperta del Giardino Scotto, ripercorrendone i quasi dieci secoli di storia: dal nucleo abitato medievale alla cittadella militare, dalle trasformazioni tardo settecentesche in giardino di delizie del Palazzo Scotto al parco pubblico novecentesco. Entrambe le visite fanno parte del ciclo 'RiscopriAmo Pisa', avviato dal Comune per far conoscere la storia della città ai suoi abitanti.