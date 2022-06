Weekend lungo di San Ranieri: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno

Una settimana speciale per Pisa. Ovviamente il pensiero va a lei, la Luminara, tornata dopo due anni di stop a causa della pandemia. Così come la sfilata storica e l'attesissima regata. E dopo è difficile competere in termini di eventi. Comunque, come sempre, non manca da fare a Pisa e dintorni per l'intero weekend lungo di San Ranieri.

Una magica atmosfera sulla spiaggia, oltre 2mila lampanini accesi, impreziositi dalla classica scenografia bianca. E ancora spettacoli e tanta musica. Venerdì 17 giugno torna Luminmare, la classica Luminara del Bagno degli Americani, che segue come ormai da tradizione la Luminara di San Ranieri.

Spettacolo, buon cibo e tanto divertimento. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un'autentica serata di benessere e relax a Casciana Terme sabato 18 giugno con il ritorno di 'Una Notte di Piacere'. Tanti spettacoli per un pubblico di tutte le età, musica dal vivo e gustose prelibatezze. Il tutto nella splendida cornice di uno dei borghi più suggestivi della Toscana.

Due giorni di sport, musica, cultura, street-food e divertimento. Dopo due anni di stop causa pandemia, torna il 'Tower Festival', il più grande evento sportivo dell’estate pisana organizzato dal Cus Pisa. Sabato 18 e domenica 19 giugno decine di tornei sportivi, dj set, campeggio, street-food e iniziative culturali animeranno i tredici ettari della cittadella sportiva del Centro Universitario Sportivo pisano di via Chiarugi.

Torna l'appuntamento fra fornelli, brace, affumicatoi e friggine. Si parla del 'Fest Food Festival', che anche nel weekend di sabato 18 e domenica 19 giugno allieterà a Pisa il viale delle Piagge e la Piazza Caduti di Cefalonia con delle serate all’insegna del cibo di strada. Il menù è variegato e adatto a tutti i gusti, dagli onnivori ai vegetariani e celiaci: stuzzichini alla frutta, dolci tipici delle cucine nazionali e internazionali, panini, hamburger e tantissime scelte anche nel salato.

Una bella escursione in bicicletta in occasione di San Ranieri, venerdì 17 giugno. È la Biking-Life, che questa volta propone un giro sulla ciclabile che dalle Piagge a Pisa arriva a Caprona. Ritorno poi dalla sponda opposta fino alla Torre Guelfa per ammirare il tramonto sull'Arno, chiudendo il circuito del fiume che bagna la città della Torre.

Trentanovesimo compleanno per 'La luna è azzurra', tradizionale festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio in collaborazione con il Comune di San Miniato. Marionette e burattini torneranno ad invadere Piazza Duomo, Piazza del Seminario, i Loggiati di San Domenico, piazza del Popolo e le strade che ospiteranno 17 spettacoli, con oltre 33 repliche, nelle tre serate del festival, da venerdì 17 a domenica 19 giugno.

Le tipiche sonorità dei Rolling Stones sono pronte ad arrvare, sabato 18 giugno, al Route 66 di San Giuliano Terme con 'The Stones' (The Rolling Stones Tribute Band). La nuova tribute band (6 elementi) rende omaggio alla più grande rock'n'roll band della storia con una set-list che spazia lungo l'intero repertorio, dagli esordi ai brani più recenti.

Con il caldo non c'è niente di meglio che una bella gita sul fiume. Per chi se la fosse persa, sabato 18 giugno è in programma un'altra visita guidata in battello, dallo Scalo Roncioni alla foce di Bocca d'Arno. E il fiume racconta molte storie: parla dei navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori.

Qui per scoprire tutti gli eventi