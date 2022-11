Cosa fare a Pisa e provincia nel primo weekend di novembre Qualche consiglio per sabato 5 e domenica 6 novembre

Il ponte di Ognissanti è finito da poco e già all'orizzonte si prepara un nuovo fine settimana. Poche idee? Ecco qualche consiglio tra fiere, feste dell'olio, concerti, tanto teatro e qualche escursione autunnale.

A Calci inizia la Festa dell'Olio. Domenica 6 novembre visita guidata dalla Certosa alla Fattoria di San Vito con Ferruccio Bertolini che racconterà aneddoti sulla storia di Calci. A seguire degustazione di 4 vini naturali biologici della Fattoria accompagnati da bruschette all'olio 'novo' extravergine di oliva, pinzimonio di verdure, hummus e pappa al pomodoro. Una giornata tra natura ed eccellenze del territorio.

Domenica 6 novembre ritorna anche l’appuntamento mensile con il mercatino Antiqua nel centro storico di San Giuliano Terme. Saranno presenti numerosi espositori con la loro simpatia e la loro interessante mercanzia, dall’antiquariato all’hobbismo, collezionismo, artigianato e anche riciclo. Dal mobile al soprammobile, dalle porcellane agli oggetti di altri tempi, dalla numismatica ai libri, dal capo firmato alla cristalleria, una kermesse di forme e colori.

I colori delle Mura di Pisa in autunno sono uno spettacolo da non perdere. Domenica 6 novembre è in programma un'escursione naturalistica dedicata ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo le Mura, organizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Un modo per osservare e riconoscere le rocce che compongono le Mura, delle piante nella loro veste autunnale e di varie tracce di animali.

Un viaggio negli spazi sconfinati dell'universo. 'Peccioli… e intorno l’Universo' festeggia quindici anni con un intenso programma di iniziative all’Osservatorio Astronomico di Libbiano. Sabato 5 e domenica 6 novembre sarà l'occasione non solo per partecipare ad una visita guidata all'Osservatorio, ma anche per osservare il Sole con telescopi professionali.

Il Circolo Agorà di Pisa entra nel ventinovesimo anno di esistenza. Per questo sabato 5 novembre festeggia con una serata speciale: il concerto dei Tupamaros, che ritornano dopo tanti anni con il loro repertorio di amore, poesia e lotta.

'We’re waiting for Juliet'. Uno spazio vuoto. Quattro uomini. Aspettano l’attrice che deve recitare nel ruolo di Juliet. Che non arriva. Si ritrovano dunque a interpretare il capolavoro shakespeariano di Romeo e Giulietta al meglio delle loro possibilità, tra errori goffi e divertenti e insperate abilità interpretative. Una revisione del capolavoro shakespeariano, vista attraverso la lente distorta dello stile del Teatro dell’assurdo e del suo pupillo, Samuel Beckett. Uno spettacolo da non perdere sabato 5 novembre al Teatro Sant'Andrea a Pisa.

Sabato 5 Novembre Edda torna dal vivo a Pisa, al Lumiere, con un set full band per presentare il nuovo disco 'Illusion'. Qui l'unica e ineffabile vocalità di Edda incontra le sonorità distese di Maroccolo e le unisce a testi tanto arguti quanto struggenti, liberando così la sua espressività pura in uno spazio sonoro denso e apertissimo.

