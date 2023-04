Cinema Lumière, Whitemary in concerto

Sabato 29 aprile 2023, alle 21:30, si terrà al Lumière il concerto di Whitemary. Scrive, produce, suona e canta tutto da sola. La sua musica è impulsiva, terapeutica, esorcizzante: testi in italiano, sintetizzatori analogici, una laurea in canto jazz e una fissa per la techno. In un momento decisamente prolifico per la musica elettronica italiana al femminile, Whitemary arriva per spostare ulteriormente i confini: perché è libera, è fresca, è geniale, e si sente dentro ogni nota delle sue canzoni, nei beats e nelle linee di synth, ogni volta che l'hi-hat entra in levare.

Whitemary, al secolo Biancamaria Scoccia, è abruzzese d’origine ma romana d’adozione ormai da qualche anno. È partita dal jazz passando per la canzone italiana, arrivando infine alla techno tra campionatori e sintetizzatori analogici. Fa parte di "Poche", il collettivo tutto al femminile fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero per fare incontrare ed emergere le molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano. Si è fatta notare con il suo ep "Alter Boy", con il remix di "Repito" di Ditonellapiaga e con il feat su "M E G A" di P L Z, per arrivare infine ai singoli "Credo che tra un po'" (remixata anche da Mattia Trani), "Niente di regolare" e "Chi ne se frega", che hanno anticipato il suo primo album "Radio Whitemary" uscito nel 2022 per 42 Records. Un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Un disco travolgente e carico di energia, impossibile da ascoltare rimanendo fermi.

Info

Biglietti: 10 euro

Prevendite: www. evenitmusicpool.it

Info: www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it – 055240397

www.lumierepisa.com