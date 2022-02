'Waiting for…Cinemadamare 2022': un pomeriggio di proiezioni al Cinema Lanteri

È tutto pronto a Pisa per l’evento invernale di Cinemadamare, il più grande raduno di giovani filmmaker del mondo. L’appuntamento è sabato 26 febbraio (ore 16.30) al Cinema Lanteri con "Waiting for…Cinemadamare 2022", un intero pomeriggio di cinema a 360 gradi, gratuito e aperto a tutti, con una sessione speciale dedicata ai progetti di Cinemadamare Extra sul Mito, su Canova, sui Borghi italiani. Insomma, un grande evento pisano per la promozione di cineasti “in erba”. Saranno infatti proiettati alcuni cortometraggi realizzati dai filmmaker pisani e toscani che hanno partecipato al bando recentemente promosso da Cinemadamare, insieme ad alcuni short movies girati in città lo scorso agosto, quando il campus estivo itinerante aveva fatto tappa a Pisa grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e dell'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani. Allora la città si era trasformata per una intera settimana in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto. Oltre 20 i film prodotti e 60 i registi, attori, cineoperatori e professionisti arrivati da tutto il mondo. Le telecamere, sempre in azione, hanno raccontato diverse zone di Pisa, dal centro storico alla periferia. Un modo per reinterpretare la città e restituirle tutte quelle sfumature che vanno al di là della Torre, il simbolo dell’Italia più conosciuto al mondo. Ora non resta che aspettare il ritorno a Pisa di “Cinemadamare 2022” la prossima estate.