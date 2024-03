'Willy Jervis - partigiano, olivettiano, valdese per la federazione europea', conferenza a Pisa

L'iniziativa è organizzata dal Movimento Federalista Europeo in ricorrenza degli 80 anni dalla scomparsa del partigiano Guglielmo 'Willy' Jervis. L'evento, dal titolo 'Willy Jervis - partigiano, olivettiano, valdese per la federazione europea' si tiene in collaborazione con la Chiesa evangelica valdese di Pisa, della fondazione circolo 'Rosselli', la fondazione Adriano Olivetti, l'Associazione mazziniana italiana, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia e il comitato per la Federazione europea Fe 9-5.

La conferenza si terrà alla Domus Mazziniana di Pisa venerdì 15 marzo alle ore 17 (ingresso da via D'Azeglio) dove interverranno: Valdo Spini, presidente fondazione circolo Rosselli; Angela Ricci, fondazione Adriano Olivetti; Daniele Bouchard, pastore chiesa evangelica valdese di Pisa; Bruno Possenti, presidente Anpi provinciale Pisa. Conclude: Andrea Bianchi, segretario centro regionale toscano Mfe. Introduce: Pietro Finelli, direttore Domus mazziniana, vicesegretario nazionale Mfe. Coordina: Valentina Ghelardi, segretaria sezione Mfe Pisa.

Willy Jervis è stato un importante federalista europeo e fondatore del Movimento nel 1943 insieme ad Altiero Spinelli. Attivo partigiano nel pedemontano torinese, lavorava come ingegnere alla Olivetti di Ivrea, prendendo temporaneamente le redini dell'azienda durante la Seconda guerra mondiale quando Adriano Olivetti si trovava in Svizzera. Di origine valdese, Jervis era una figura chiave nella formazione partigiana Giustizia e Libertà, oltre ad essere un esperto alpinista. Gestiva i contatti con gli inglesi in Svizzera per i rifornimenti ai gruppi partigiani. Catturato dalle SS italiane nel 1944 mentre tornava a casa in motocicletta, fu torturato e consegnato alla Gestapo, che lo condannò a morte. Cinque mesi dopo la sua cattura, fu trucidato insieme ad altri partigiani. La strada dove ha avuto sede la Olivetti ad Ivrea è stata intitolata in suo onore.