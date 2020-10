'Wine wine wine': degustazione di vini naturali

In occasione dell'Internet Festival di Pisa, Sabato 10 Ottobre si terrà presso il Royal Victoria Hotel un'altra intrigante degustazione con il team de "Il Nomade di Vino".



I tre vini in degustazione saranno accomunati dalla filosofia naturale con cui vengono prodotti, in cui il rispetto per la natura e le tradizioni assumono un valore fondamentale ed imprescindibile.



Tre produttori molto interessanti che fanno del ritorno alle origini il focus per innovare e trovare nuove strade enologiche.



Un appuntamento imperdibile dunque per gli amanti del vino naturale e per chi vuole conoscerlo attraverso tre espressioni provenienti da uno dei territori enoicamente più rappresentativi, il Piemonte.



Protagonisti della degustazione saranno infatti tre vitigni piemontesi: Cortese, Dolcetto e Barbera.



Un evento pensato in occasione dell'Internet Festival di Pisa ed organizzato in collaborazione con GreenWine, e-commerce del vino naturale in Italia.



Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.



Costo della degustazione: €18



Ai partecipanti sarà inoltre riservato un codice sconto per l’acquisto di vini su Greenwine.it, enoteca online di vini biologici, biodinamici e naturali.



Info e prenotazioni: via Whatsapp al 380.2321934 (Irene) oppure via email: info@ilnomadedivino.com