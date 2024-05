'Woman before a glass' intorno a Peggy Guggenheim con Caterina Casini a Cascina

Venerdì 17 maggio alle ore 21.00 in occasione del 'Festival Art View le donne nell'Arte' alla Città del Teatro di Cascina, Caterina Casini interpreterà Peggy Guggenheim, l'iconica collezionista d'arte e mecenate di artisti emergenti.



Laboratori Permanenti

Woman Before a Glass

intorno a Peggy Guggenheim

testo Lanie Robertson

traduzione italiana Gloria Bianchi

interpreti Caterina Casini

costumi Stemal Entertainment srl

scenografia Stefano Macaione

regia Giles Smith



Si tratta di una performance per una sola attrice, divisa in quattro quadri dove si raccontano alcuni momenti degli ultimi anni di Peggy Guggenheim, quando comprò Palazzo Venier dei Leoni a Venezia dove raccolse la sua straordinaria collezione d‘Arte moderna. Il linguaggio è disinvolto e trasgressivo, com’era la stessa Peggy.



Nel testo di Robertson sono ripercorsi i momenti drammatici della guerra, dalla fuga della protagonista dalla Francia per scampare alle persecuzioni naziste al nascondere tele e sculture tra i piatti e le vettovaglie di cucina. Emergono i suoi momenti di forza e le sue debolezze: i sentimenti altalenanti tra mariti ed amanti, il rapporto con i figli in particolare, il rapporto conflittuale con la figlia, morta suicida. Gli affari e le trattative con le più importanti gallerie e musei del mondo. I suoi rimpianti, le nostalgie e il suo scivolare lento verso la serenità della fine.



Viene offerta l’opportunità di vedere momenti della vita privata di Peggy Guggenheim, collezionista di Arte Moderna del ventesimo secolo che ha dato una forte impronta alla percezione dell’Arte in Italia e nel mondo, attraverso la sua passione e il suo lavoro.



Si tratta di uno spettacolo basato sul rapporto tra testo e multimedialità, un racconto quasi intimo di Peggy, dove tutto il mondo che la circonda passa attraverso le immagini che scorrono velocemente attraverso la tecnica del video-mapping sulla scena.



Siamo in un momento molto difficile del mondo e forse ribadire questi concetti attraverso il racconto di questa magnifica figura è molto importante.



durata 1h10'

sala Margherita Hack

Venerdì 17 maggio ore 21.00

Posto unico numerato 10,00 € prevendita in teatro e su Ticketone

info 050744400 prenotazioni@lacittadelteatro.it



Art View Festival 2024 Le donne nell'Arte: da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina (PI) si terranno incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali.



Il festival è organizzato da Fondazione Sipario Toscana grazie al contributo di Fondazione Pisa.