Workshop 'Crea il tuo amuleto' a Pontedera

Prosegue il ciclo di Aperitivi Creativi dell'estate di VIVO!

Il terzo appuntamento è con il workshop di CREA IL TUO AMULETO con Filo-Teca.



Una guida all’estro e alla fantasia, un’esperienza di condivisione e creatività durante la quale realizzare pendenti attraverso tecniche di rilegatura con filo di ottone.



Il progetto di Filo-Teca è quello di ri-dare vita a piccoli oggetti (conchiglie, sassi, piccole pietre, vecchi gioielli rotti...) da poter indossare come Pendenti Amuleto in collane ed orecchini.



Basta portare con sè un vecchio gioiello che si imparerà a rilegare con filo d'ottone insieme agli altri cimeli disponibili.

Ogni gioiello sarà unico e personalizzato. Non è richiesta alcun tipo di esperienza.



Al termine del laboratorio la serata si concluderà con un apericena.

La durata del laboratorio è di 2h30' circa e la quota di partecipazione è di 50,00 € (comprensiva di materiali e apericena).





https://www.eventbrite.it/e/aperitivo-creativo-workshop-crea-il-tuo-amuleto-tickets-938459576857?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3gWQ5bPN7CisH2riE8zE1Q9Jb4_EZEayPUKfI6A9-t-2AYU2N3dXxB3tQ_aem_XKNO8Fdd3e6teqpebdrPvw