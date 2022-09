Workshop cucina e laboratori artistici alla Fattoria Sforni

Nuove iniziative della Fattoria Sforni di Lorenzana. L'appuntamento è per domenica 2 ottobre alla casa Saletto Poggio per una giornata di creatività e divertimento con due workshop, divisi fra mattina e pomeriggio, che potranno essere seguiti anche separatamente, a secondo degli interessi personali.

La mattina alle 9.45 il workshop di cucina istintiva (vegetale, integrale e salutare) di Moira Volterrani di Sto da Bio. Ci sarà la possibilità di conoscere la composizione del 'Piatto Sano', ovvero la tipologia di pasto consigliato dall’università di Harvard, che comprende tutti i nutrimenti e nutrienti necessari per il mantenimento di un buono stato di salute, ma si indagherà anche la composizione di un piatto, scoprendo le combinazioni di gusto, l'aspetto cromatico, la consistenza e la cottura. Conoscenza degli ingredienti vegetali, caratteristiche e alle modalità di taglio, cottura e consumo, con degustazione finale.

Il pomeriggio a partire dalle 15 con Alida Dei Fiori e Carmen, Franca, Marinella e Adina di Un Filo Tra Le Nuvole, laboratorio di fiori e ghirlande, di intreccio del legno, dimostrazione e prova di lavorazione del filo di ferro cotto e dimostrazione di scrittura antica. Un fitto programma che vedrà Alida spiegare l’arte della realizzazione delle ghirlande decorative con elementi naturali e stagionali, insieme a Marinella che approfondirà l'aspetto dell’intreccio del legno, come base per le ghirlande e altro. Franca realizzerà delle lavorazioni con il filo di ferro cotto, mentre Carmen mostrerà come realizzare la lavorazione del filo di ferro cotto, ed infine, Franca darà una dimostrazione di calligrafia cancelleresca italiana. Per le spese del materiale e il rimborso ai docenti è prevista una quota di iscrizione di 35 euro per il workshop con pranzo della mattina e di 25 euro per il workshop del pomeriggio. È possibile partecipare esclusivamente con prenotazione contattando Chiara al numero telefonico 335 6454240 o scrivendo a chiarasforni@gmail.com