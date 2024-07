Workshop di cucito 'Crea la tua t-shirt' a Pontedera

Prosegue il ciclo di Aperitivi Creativi dell'estate di VIVO!



Il secondo appuntamento è con il workshop di CUCITO di Martina Castellani (Martinaveganlab).



Un corso di 5h per imparare a creare da zero una t-shirt che diventerà il capo must have della tua estate.

A guidarti nella realizzazione ci sarà Martina Castellani (martinaveganlab), modellista e sarta slow & vegan e divulgatrice di moda sostenibile. Sarà lei a seguirti in ogni fase del lavoro, dalla realizzazione del modello al capo finito.



Il workshop è adatto sia a chi è già espert? di cucito sia a chi è alle prime armi.

Al termine del laboratorio concluderemo la serata con un apericena.



Alcune informazioni importanti:

- Non è necessario avere una macchina da cucire ma se ne hai una portala con te

- I materiali sono inclusi

- La durata del laboratorio è di 5h circa



La quota di partecipazione è di 55,00 € ed è compresa di materiali e apericena.





https://www.eventbrite.it/e/aperitivo-creativo-workshop-di-cucito-crea-la-tua-t-shirt-tickets-924336103167?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3kxhOTPIkHt1sKSUZWXlIWhkjCyrZuViiEsOWCZXrwZz3Hl8m6kt-Dx1U_aem_uIjXSIx5nFr_FS9JpSwaig