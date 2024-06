Workshop di danza contemporanea con Kenji Shinohe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mercoledì 10 luglio dalle ore 9 alle ore 12 si terrà il laboratorio dedicato ai bambini dai 10 anni in poi. Questo workshop è un'introduzione alla danza in cui, a partire dallo stretching, i ragazzi e le ragazze scopriranno la gioia di danzare insieme sperimentando, insieme al coreografo giapponese, come esprimere le proprie sensazioni ed emozioni attraverso il linguaggio del corpo. Giovedì 11 luglio dalle ore 18 alle ore 21 il workshop per danzatori non professionisti e attori. Questo laboratorio è per persone che hanno già danzato o recitato anche non professionisti. Attraverso l’improvvisazione e la contact dance, i partecipanti sperimenteranno la collaborazione e l’interazione con gli altri. Venerdì 12 luglio dalle ore 18 alle ore 21 l’ultimo workshop sarà esclusivamente per danzatori professionisti. Una lezione di danza contemporanea basata sulla tecnica Jooss-Leeder e Limon Technique, combinate con la pratica di Kenji Shinohe incentrata sulla musicalità e l’armonia. I posti sono limitati, le iscrizioni saranno aperte fino al 5 luglio o fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info formazione.pampana@lacittadelteatro.it 050744400 (int. 3 ore 9-12). La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI) www.lacittadelteatro.it. Foto Gabriele Conti.