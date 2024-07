Workshop di macramè e aperitivo a Pontedera

Quinto e ultimo appuntamento con gli aperitivi creativi di VIVO.



Questo laboratorio vuole offrire un’esperienza immersiva nel magico mondo del macramè.

Lasciati affascinare da questa antica tecnica di tessitura e sorprenditi nell’intrecciare con le tue mani una piccola decorazione da parete da portare a casa.

Realizzeremo, nodo dopo nodo, il must del macramè: un mini wall hanging vivace, leggero e colorato, impareremo i nodi basici di questa tecnica e i differenti modi di combinarli insieme.



Tutto il materiale e i supporti necessari verranno forniti. Utilizzeremo filato in cotone 100% riciclato e piccoli legnetti restituiti dal mare e raccolti sulle nostre coste.



Al termine del laboratorio concluderemo la serata con un apericena.

La durata del workshop è di 1 h e 30', i materiali sono inclusi e non è richiesta esperienza.



La quota di partecipazione è di 40,00 € e comprende sia il workshop che l'apericena.





https://www.eventbrite.it/e/aperitivo-creativo-workshop-di-macrame-tickets-944186265537?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0w8yjtq8wCF0tHHOQ8-xZhjVPRu9cBY3hayGEu8q4s3esCRQ2ziF2u1yU_aem_rt_V8QAgeOSsTuzTaeLjjQ