Workshop di violino e violoncello alla scuola Bonamici

La scuola di musica Bonamici ospita due grandi Maestri con una Masterclass di violino e violoncello Suzuki (oltre a violoncello tradizionale) rivolta a bambini e ragazzi di tutte le età e di tutti i livelli.

Il corso offre agli allievi la possibilità di approfondire aspetti legati alla tecnica e all’interpretazione con due interpreti di fama internazionale: Alessandro Andriani (Suzuki Violoncello Teacher Trainer ESA) e Virginia Ceri (Suzuki Violin Teacher Trainer ESA). Sono ammessi studenti interni ma anche esterni alla scuola, che abbiano desiderio di conoscere e apprendere i segreti del violino e del violoncello direttamente dalla voce di due tra gli esponenti più autorevoli nel campo della didattica musicale italiana. Il metodo Suzuki permette l’apprendimento di uno strumento musicale sin dalla più tenera età e si basa sul principio dell’imitazione e sulla stretta collaborazione tra scuola e famiglia. Le lezioni sono aperte anche agli studenti di violoncello tradizionale, in possesso o meno di diploma di laurea. Alla scuola Bonamici sono attivi corsi regolari di violino e violoncello, oltre al corso Children’s Music Laboratory, con le insegnanti Irene De Santi, Luisa Di Menna ed Elisabetta Casapieri. La Masterclass nasce come occasione di crescita per valorizzare un settore educativo di grande valore.

Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, presso la Scuola di Musica Bonamici di Pisa, Via Cuoco 3 (località I Passi). Lezioni individuali di mezz’ora, 45 minuti o un’ora, oppure lezioni in piccolo gruppo (2 allievi dello stesso livello). Posti limitati e in sicurezza anti-covid. Iscrizioni entro il 7 maggio. Per informazioni e iscrizioni segreteria@scuolabonamici.it tel: 3480414547.