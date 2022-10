Giornata nazionale del trekking urbano a Pisa

Due gli itinerari di questa edizione proposti ed ideati da Piedi in Cammino in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa per la XIX Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma in tutta Italia lunedì 31 ottobre 2022. Nella nostra città le iniziative si svolgeranno in data 30 e 31 ottobre! Il Trekking Urbano sarà condotto dalle Guide Turistiche e Ambientali di Piedi in Cammino. Il gruppo sarà composto al massimo da 25 persone. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione online dal sito www.piediincammino.it è obbligatoria compilando i moduli di iscrizioni presenti nei singoli eventi.



ITINERARIO 1



L’ARNO, TEATRO DI STORIE E TRADIZIONI POPOLARI

A guidare questo percorso sarà la tradizione storica che trova la sua massima espressione nelle serate del giugno pisano nella spettacolare cornice dei lungarni. Un itinerario ad anello che segue l’andamento sinuoso dell’Arno, con alcune incursioni nei quartieri di Tramontana, per raccontare l’origine antichissima di alcune feste che ancora oggi emozionano grandi e piccini, ma anche di quelle ormai scomparse e quasi dimenticate. Inanellando racconti sulla tradizione storica presso le Piagge, sulle gare remiere e sui giochi che animano i quartieri storici cittadini evocheremo lo stretto legame tra le genti pisane e la propria città. Regina dei racconti sarà la Luminara di San Ranieri che da secoli è un appuntamento imperdibile tra devozione e sentimento identitario.



Tempo di percorrenza: 2 h e 30’

Lunghezza: 6 km

Difficoltà: Bassa

Punto di partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza XX Settembre

Orario di partenza: Domenica 30 ore 15:00 – Lunedì 31 ore 14:30



ITINERARIO 2



PISA, CITTÀ DEL CINEMA

A passo di Trekking i partecipanti percorreranno vie e piazze ricordandole in veste di veri e propri set cinematografici dei tanti film e serie televisive che sono stati girati in città. Il cinema è legato a Pisa fin dalle sue origini: i primi studi cinematografici nacquero infatti a Tirrenia. La località litoranea nel raggio di pochi chilometri poteva vantare di un contesto paesaggistico ricco e vario. Ritroverannoo café chantant dimenticati e ripercorreranno la storia del cinema dalla Pisorno ad oggi e alcuni dei più celebri film girati a Pisa come Medea di Pasolini, L’amore Ritrovato di C. Mazzacurati, Amici miei – atto II di Mario Monicelli e moltissimi altri.



Tempo di percorrenza: 2 h e 30’

Lunghezza: 4 km

Difficoltà: Bassa



Orario di partenza: Domenica 30 ore 10:00 – Lunedì 31 ore 16:00