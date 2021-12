Xmas brunch all'Oasi Mangwana

Un brunch natalizio all'Oasi Mangwana (offerto da Mangwana APS), un'occasione per salutarsi, conoscere i progetti di Mangwana per il 2022, curiosare nel mercatino etnico e partecipare alla lotteria: 3 premi, tutti con uscite in barca.



Per motivi organizzativi, la prenotazione è fortemente gradita ENTRO IL 18/12.

In caso di maltempo l'evento verrà rimandato.



Il brunch è riservato ai soli associati, sarà comunque possibile tesserarsi in loco.



Per info e prenotazioni 329/5442745