XV concerto annuale del coro dell'Università di Pisa nel segno di Puccini

Torna il tradizionale Concerto del Coro dell’Università del Giugno Pisano, giunto alla sua venticinquesima edizione. Venerdì 7 giugno alle ore 21:30, nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, il Coro dell'Università eseguirà la grandiosa Messa a quattro voci con orchestra (detta Messa di Gloria) di Giacomo Puccini, composta a Lucca nel 1880.

La serata è organizzata nell’ambito delle celebrazioni in occasione del primo centenario dalla morte del compositore lucchese. Per l’occasione, si uniranno alle nutrite fila del Coro pisano i coristi del Coro dell’Università di Perugia in scambio culturale col nostro Ateneo. Solisti il tenore Marco Mustaro e il baritono Carlo Morini, insieme all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, sotto la direzione di Stefano Barandoni.

L’ingresso è libero. L'evento è organizzato dal Polo Musicale "Antonella Galanti" del CIDIC - Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura.