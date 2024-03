20° Festa della Liberazione con Bandabardò e Cisco in concerto a Fornacette

Tutto pronto per giovedì 25 aprile, giorno in cui si terrà la ventesima edizione della Festa della Liberazione a Fornacette in provincia di Pisa, organizzata dalla locale associazione Comitato 25 Aprile. Quest’anno l’evento principale è rappresentato dal concerto della Bandabardò e Cisco. Prima di loro, sul palco saliranno Dome La Muerte con il suo dj set e i Radio Lausberg. La manifestazione, che si svolgerà come da tradizione in Piazza della Resistenza, inizierà nel pomeriggio con l’apertura degli stand del mercatino artigianale. A partire dalle 18 la manifestazione si sposterà sul palco centrale, con l’inizio dell’evento principale. L’ingresso all'area e ai concerti - come sempre - è gratuito. L'evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia e dalla Regione Toscana, con la collaborazione di Punto Radio e Salty Music APS, sarà anticipato nella mattinata dalle commemorazioni ufficiali delle autorità presso il Palazzo Municipale di Calcinaia e la deposizione delle corone in memoria dei caduti in vari luoghi e monumenti del territorio, e dopo dal pranzo sociale presso il Parco della Fornace di Fornacette.

Ad aprire il 'concertone' sarà l’eclettico dj set di Dome La Muerte, figura protagonista del movimento punk hardcore italiano sin dagli anni dei Not Moving. A seguire, sarà la volta dei Radio Lausberg, band che rappresenta una delle esperienze più interessanti a livello nazionale di musica popolare e che recupera la tradizione musicale calabro-lucana esprimendola in chiave contemporanea in una continua contaminazione stilistica e linguistica. Alla Bandabardò e Cisco spetterà infine il compito di chiudere da protagonisti la serata: un sodalizio che fa la storia non solo del combat folk nazionale, ma anche della musica d’autore nell’accezione più alta. Ed è proprio nella dimensione live, dove emerge la vitalità delle loro canzoni e la partecipazione del pubblico, che si misura l’impatto di questa super-band nella musica e nella cultura italiana. Tutti i dettagli sulla manifestazione sono sui profili social della manifestazione.