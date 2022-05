L'associazione culturale Imago organizza la XX Maratona Fotografica Imago. L’iniziativa è articolata in due momenti: la Maratona Fotografica che si svolgerà sabato 28 maggio e la successiva Mostra collettiva dei lavori realizzati. La Maratona è un’attività artistica aperta a tutti gli interessati, consistente in una sorta di caccia all’immagine per la città, attraverso mezzi fotografici (analogici e/o digitali). I partecipanti si riuniranno sabato 28 maggio in Piazza Clari, dovranno affrontare quattro temi comunicati loro di volta in volta nell’arco di dodici ore (dalle 9:00 alle 21:00) tentando di usare al meglio un numero di scatti prestabilito nel tempo concesso per ogni singolo dei quattro temi proposti.

Gli scatti serviranno ad allestire una Mostra collettiva organizzata che rifletterà la molteplicità di sguardi e di visioni dei partecipanti all’interno di un confronto basato non sulla competizione agonistica bensì sulla comune volontà di reinterpretare creativamente la propria città e offrire, perché no, al viaggiatore un’occasione coinvolgente e originale per conoscere il proprio territorio.