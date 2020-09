XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer

“I laboratori e gli atelier per l’Alzheimer”

“Associazione La Tartaruga:

Dalla prevenzione alla cura, dal domicilio agli atelier, le esperienze innovative di contrasto all’Alzheimer”



Dopo una breve presentazione dei servizi i presenti saranno coinvolti in attività dimostrative e la mattinata si concluderà con un aperitivo in musica.



L’evento a causa delle normative COVID sarà aperto ad un massimo di 25 persone, vi preghiamo

pertanto di comunicare la Vostra presenza alla segreteria organizzativa entro venerdì 18 settembre.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria Centro Polivalente San Zeno 050/7846992



Intervengono:



Società della Salute Zona Pisana

Operatori Associazione La Tartaruga

Operatori San Zeno