XXVIII Giornata mondiale dell'Alzheimer

L'associazione La Tartaruga da anni impegnata nei servizi rivolti alle persone con Alzheimer e ai loro familiari invita a partecipare al Caffè Alzheimer Tartaruga insieme ad operatori, assistenti sociali,medici specialisti, familiari e persone con Alzheimer.

Durante la mattina ci sarà la possibilità per i partecipanti di fare domande ad esperti sulla malattia, sui servizi del territorio e sulle migliori strategie comportamentali da attuare.

Contemporaneamente i veri 'protagonisti' si cimenteranno in laboratori ludico creativo espressivi per lasciare traccia della loro partecipazione.

L'appuntamento è per sabato 18 settembre dalle ore 10.00 alle 12.00



Per rispettare le Norme di prevenzione Covid è necessario confermare la propria presenza al numero 375 6342637.

L'evento è aperto ad un massimo di 50 persone

