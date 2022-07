XXX Canto del Purgatorio di Dante al teatro Laveria (Montecatini Val di Cecina)

DOMENICA 14 AGOSTO 2022 ORE 21.00 PRESSO IL TEATRO LAVERIA IN LOC LA Miniera Montecatini Val di Cecina (PI):

VIAGGIO ARTISTICO TEATRALE CON I CANTI DEL PURGATORIO DANTESCO NEL MEDIOEVO E NELL'ARTE DELLA TOSCANA. TEATRO DELL'ARTE CONTAGIOSA.



Dell'Arte Contagiosa è un viaggio artistico-letterario-teatrale realizzato con i Canti della Commedia dantesca. Il nostro viaggio è in Toscana con i Canti del Purgatorio dantesco. E' un viaggio nel tempo (dal 18 giugno al 21 agosto ), nello spazio (in 22 città della Regione Toscana), nell'architettura (nelle Chiese, nelle antiche dimore, nei teatri), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell'arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca), e ancora molto altro...

In questa Regione, tanto ricca di storia e di arte, facendo tappa in 22 Comuni, saranno realizzati altrettanti appuntamenti, dedicati ad altrettanti Canti del Purgatorio dantesco, raccontando la storia di Dante, l’origine e lo sviluppo della Commedia, il percorso umano e artistico del grande poeta, il Medioevo, l’arte medievale, analizzando un Canto diverso in ogni tappa e interpretandolo; tutto questo, raccontato, vissuto, amato, recitato, teatralizzato in altrettanti appuntamenti, tutti i i fine settimana per 22 giorni, in un percorso consequenziale a quello dei Canti del PURGATORIO dantesco.

Ogni appuntamento è una performance, un racconto, un’interpretazione artistica, un monologo spiegato e teatralizzato, insomma tutto quello che ci permette di ‘degustare’ e amare Dante, non solo attraverso la performance teatrale ma anche attraverso la mostra iconografica dedicata dedicata al Poema dantesco che viene allestita nei luoghi degli spettacoli.



E il percorso si chiama 'Dell'Arte Contagiosa' perché si vorrebbe davvero che l’Arte e la Cultura fossero contagiose. Perché, come qualcuno ha già detto: ....Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza....



La Pro Loco Montecatini VC aspetta i visitatori anche con lo stand gastronomico



EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI Comune di Montecatini Val di Cecina IN COORGANIZZAZIONE CON LA Pro Loco Montecatini V.C.



